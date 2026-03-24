Er gilt als einer der übelsten Sci-Fi-Filme und am meisten wird er von Hauptdarstellerin Jamie Lee Curtis selbst gehasst: "Wirklich schlecht von Beginn an"

Viele Stars haben an Filmen mitgewirkt, die sie später bereut haben. Laut Jamie Lee Curtis gibt es manchmal sogar spaßige Diskussionen darüber, wessen Film der schlimmste von allen ist.

Nicht jeder Film kann ein Hit werden. Das weiß Jamie Lee Curtis aus erster Hand. Die Horrorfilm-Ikone, die übrigens selbst gar keine Horrorfilme mag, hat in ihrer langen Filmografie selbst ein paar Flops. Aus ihrer Sicht gibt es jedoch einen Film, der schlimmer war als jeder andere. Zu ihrem Glück ist der Sci-Fi-Horror Virus inzwischen fast komplett in Vergessenheit geraten.

Jamie Lee Curtis wusste von Anfang an, dass Virus ein richtig schlechter Sci-Fi-Film wird

Ende der 90er waren Comic-Verfilmungen bei Weitem nicht das, was sie heute sind. Abgesehen von ein paar Ausreißern wie Batman oder Superman waren Comics nicht gerade Hollywoods größte Inspiration. Und Filme wie Virus, der auf dem gleichnamigen Dark Horse-Comic basiert, zeigte auch warum.

Schon der Trailer deutet darauf hin, dass es sich hier nicht gerade um ein Meisterwerk handelt:

Virus - Trailer (English)

Nicht einmal Hauptdarstellerin Jamie Lee Curtis glaubte an den Streifen. Das verriet sie unter anderem 2010 in einem Interview mit WENN (via Express ). Laut eigener Aussage war der Film "wirklich schlecht von Beginn an."

Untermauert hat sie diese Aussage mit einer beispielhaften Szene aus dem Film:

Es gibt da eine Szene, in der ich vor diesem Alien wegrenne und mich tatsächlich unter der Treppe verstecke. [...] Das kann Stahlwände öffnen, und ich verstecke mich unter einer Treppe!

Wenn sie von Beginn an wusste, dass der Film furchtbar werden würde, stellt sich natürlich auch die Frage, weshalb sie überhaupt darin mitspielen wollte. Dazu sagte sie, dass es schlechte Filme gibt, die extrem erfolgreich werden, während es andere wirklich gute Filme gibt, die floppen.

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Da es sich um eine Comicverfilmung handelte, hoffte Curtis, dass zumindest die Fans den Film ansehen würden, doch anscheinend sind nicht einmal die an den Kinokassen erschienen.