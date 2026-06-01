Er gilt als einer der witzigsten Filme aller Zeiten und viel zu wenige wissen, dass man ihn gerade komplett kostenlos streamen kann

Eine der lustigsten Komödien aller Zeiten kann derzeit völlig kostenlos gestreamt werden. Der Film ist bis zum Rand voll mit absoluten Superstars besetzt.

Mittlerweile sorgt Regisseur Adam McKay vorwiegend mit seinen Polit-Satiren für Aufsehen. Gerade Don't Look Up ist fünf Jahre nach seinem Start immer noch brandaktuell und bestürzend – und gleichzeitig die perfekte Rettung für einen planlosen Sonntagabend.

Sein bis heute wahrscheinlich lustigster Film ist jedoch sein Regiedebüt Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy, den man derzeit vollkommen kostenlos streamen kann. Ein ganz großer Tipp für alle Comedy- und Filmfans!

Streaming-Tipp: Worum geht es in Anchorman?

In Anchorman dreht sich alles um das Channel-4-Newsteam von San Diego und ihren leitenden Nachrichtensprecher Ron Burgundy. Die vier Herren berichten täglich über die regionalen Themen der Stadt und erfreuen sich eines echten Kultstatus.

Doch ihr Weltbild gerät mächtig ins Wanken, sobald mit Veronica Corningstone eine junge, ambitionierte Nachrichtensprecherin dem Team beitritt und zur großen Konkurrentin für Burgundy wird.

Der Film ist nicht nur mit Will Ferrell und Christina Applegate in den Hauptrollen fantastisch besetzt, sondern auch die Nebenrollen wurden durch Paul Rudd, Steve Carell und David Koechner mit absoluten Schwergewichten des guten Humors besetzt. Noch beeindruckender ist die nicht enden wollende Liste an Gastauftritten, die man für den Überraschungseffekt jedoch nicht verraten sollte.

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Was macht Anchorman zu einer so lustigen Komödie?

Die größte Stärke von Anchorman ist die Unberechenbarkeit seines Humors. Auf dem Papier klingt die Handlung um ein lokales Nachrichtenteam alles andere als spektakulär. Doch genau das weiß der Film für sich zu nutzen und überrascht an wirklich jeder Ecke mit neuen Wendungen und Eskalationsstufen. Mit jeder weiteren Szene und jedem Gastauftritt dreht sich der Film um 180 Grad und verhindert somit jegliche Vorhersehbarkeit. Mit einer Länge von 94 Minuten ist Anchorman auch keine Sekunde zu lang.

Doch nicht nur die Handlung ist am Eskalieren, sondern auch der Cast. Gerade Ferrell und Carell blödeln hier auf absoluten Hochtouren und waren dabei selten so lustig. Auch Rudd, Applegate und Co. könnten durch clever geschriebene Wortspiele mit den beiden Comedylegenden mithalten. Neben dem Slapstick hat der Film nämlich auch noch weitaus mehr zu bieten. So bissig wie McKays aktuelle Filme ist Anchorman zwar nicht, es macht sich aber dennoch sein satirischer Ansatz bemerkbar.

Zu kaum einem Film wurden so viele Memes und GIFs erstellt wie zu Anchorman. Dies hat der Film seiner Vielzahl an ikonischen Sequenzen zu verdanken. Für Fans der Stars und des Komödien-Genres ist Anchorman absolutes Pflichtprogramm. Umso besser ist es, dass der Film derzeit auf Joyn kostenfrei mit Werbeunterbrechungen gestreamt werden kann.