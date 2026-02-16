"Er hasst mich, oder?" Ryan Reynolds trieb Star einer Fantasy-Trilogie zur Weißglut, weil er sich am Set wie Deadpool verhielt

Ryan Reynolds ist geboren, um Deadpool zu spielen. Immerhin hat er sich schon in frühen Marvel-Produktionen ganz wie der Charakter verhalten. Sehr zum Missfallen eines Co-Stars.

Mit Deadpool & Wolverine startete 2024 ein heiß erwarteter Superheldenfilm, der das Marvel Cinematic Universe (MCU) wieder auf Kurs bringen sollte. Den Söldner mit der großen Klappe verkörperte Ryan Reynolds inzwischen so lange und so gut, dass es manchmal schwerfällt, beide auseinander zu halten.

Das dürfte auch daran liegen, dass die Rolle dem Halbkanadier wie auf den Leib geschneidert ist. Das merkte man ihm schon zu Beginn seiner Karriere an und Wesley “Blade” Snipes hasst ihn angeblich dafür.

Vor Deadpool spielte Ryan Reynolds noch eine andere Marvel-Rolle

Tatsächlich ist Deadpool eine von drei Comic-Figuren, die Reynolds bisher verkörpert hat. Neben dem beliebten Antihelden hat er bei Green Lantern auch einen Ausflug ins DC-Universum unternommen. Sein erster Auftritt in einem Comic-Film war jedoch als Hannibal King in Blade: Trinity im Jahr 2005.

Darin ist Reynolds Teil der Nightstalkers, die Blade nach dem Verlust seines Mentors unter die Arme greifen. Als Hannibal King ist Reynolds ebenso schlagfertig wie später als Deadpool. Schon hier konnte er beweisen, wie gerne er improvisiert und Publikum wie Co-Stars zum Lachen bringt.

Ryan Reynolds Art hat Wesley Snipes damit sehr verärgert

Wesley Snipes hat viel Herzblut in die Blade-Filme investiert und der Charakter ist ihm ans Herz gewachsen. Snipes war so hingebungsvoll, dass er auch abseits der Kamera seine Blade-Persona kaum fallengelassen hat. Das verriet Reynolds 2004 in einem Interview IGN . So soll er fast ebenso stoisch und emotional auf Abstand gewesen sein, wie seine Rolle.

Dies ist natürlich schwer kompatibel mit einem Menschen wie Ryan Reynolds, der seine spitze Zunge nicht zurückhält und immer einen Spruch auf den Lippen hat. Sein Humor war für Snipes unerträglich. Insbesondere, weil der Scherzkeks es sich zum Ziel gemacht hatte, den Hauptdarsteller aus seiner Rolle zu werfen, wie er im Interview verriet.

Das ging sogar so weit, dass Reynolds seine Improvisationen bis vor die Kamera gebracht hat. In einem Moment sagte er:

Es gibt einen Moment im Film, in dem ich zu Jessica aufschaue und ich schwöre bei Gott, ich wusste nicht einmal, dass die Kameras noch liefen, und ich sage: 'Er hasst mich, oder?' Und sie sagt: 'Ja.'

Die Frage wurde in den Film übernommen, doch eigentlich fragte nicht Hannibal King nach Blade, sondern Ryan Reynolds nach Wesley Snipes.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juni 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

