Mit Harry Potter und der Gefangene von Askaban lieferte Alfonso Cuarón seinen ersten großen Hollywood-Blockbuster und den besten Teil der beliebten Fantasy-Reihe ab.

Heute steht ein ganz besonderer Geburtstag an: Alfonso Cuarón, der am 28. November 1961 in Mexiko-Stadt geboren wurde, feiert seinen 65. Geburtstag. Cuarón gilt als einer der besten Regisseure unserer Zeit, sowohl im Blockbuster-Kino (Children of Men, Gravity) als auch im Arthouse-Bereich (Y tu mamá también, Roma).

Seinen einflussreichsten Film drehte er im Kontext eines der erfolgreichsten Franchises überhaupt: Harry Potter. Mit Cuarón erlebte die Fantasy-Reihe ihren ersten Regiewechsel, nachdem Hollywood-Liebling Chris Columbus die ersten beiden Hogwarts-Schuljahre auf die Leinwand gebannt hatte. Ein Risiko, das sich mehr als lohnen sollte.

Alfonso Cuarón hat Harry Potter komplett verwandelt

Im Gegensatz zu Columbus, der vor Harry Potter mit Mrs. Doubtfire und den Kevin-Filmen drei moderne Klassiker des US-amerikanischen Familienkinos gedreht hatte, war Cuarón in Blockbuster-Gefilden unerprobt. Das Fantasy-Drama Little Princess und die Dickens-Verfilmung Große Erwartungen genügten dennoch als Achtungserfolge.

Dazu gesellte sich die oscarnominierte Coming-of-Age-Geschichte Y tu mamá también. Die dürfte zwar tonal nicht unbedingt das Vorbild für Harry Potter und der Gefangene von Askaban gewesen sein, positionierte Cuarón jedoch als eine der spannendsten neuen Stimmen im Weltkino – ein magnetischer Filmemacher, den jeder wollte.

Sein prestigeträchtiges Engagement bei Harry Potter sendete ein wichtiges Signal, das weitere erstklassige Schauspieler:innen anlockte. Wer würde nicht mit einem gefragten Talent wie Cuarón zusammenarbeiten wollen? Noch wertvoller war Cuarón jedoch im Zusammenspiel mit dem jungen Cast, der vor einer großen Prüfung stand.

Die Kindertage waren vorbei. Harry Potter und der Gefangene von Askaban markiert den ersten Moment des Erwachsenwerdens. Die Geschichte wird düsterer und ernster, gewinnt an mythologischer Dimension und emotionaler Tiefe. Dazu kommen knifflige Elemente wie ein Zeitumkehrer. Und trotzdem soll alles nahbar bleiben.

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Zwischen Albtraum und dem Wunder der Magie

Cuarón begleitete Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint mit einem überaus einfühlsamen Film, der den Sprung in die Jugendjahre greifbar machte und gleichzeitig nie davor zurückschreckte, alles infrage zu stellen, was wir bisher über Harry Potter wussten – angefangen bei der Gestaltung dieses magischen Universums.

Verschwunden sind die warmen Farben, mit denen Columbus das Hogwarts-Schloss zum Leben erweckte. Cuarón stellt sich ein Labyrinth vor, das von unebenen Brücken über verschlungene Treppen bis hin zu knarzenden Hütten führt. Schon der Fahrende Ritter verzerrt sich in Londons Straßen zu ungewohnten Jazz-Klängen.

Neue Designs, die der Welt noch mehr Textur verleihen, und eine unheimlich dynamische Inszenierung, die uns bis ins finsterste Eck des Tropfenden Kessels lockt, ohne dass wir es merken: Cuarón entfesselt erstmals das gesamte filmische Potenzial, das in Harry Potter steckt. In jeder Szene gibt es ein ungeahntes Highlight zu entdecken.



Mal entfaltet sich Harry Potter und der Gefangene von Askaban in Albtraumbildern, wenn die Dementoren den sonst so unermüdlich dampfenden Hogwarts-Express zum Stillstand bringen. Mal verliert sich der Film komplett im Rausch der Magie, wenn Harry mit dem liebenswürdigen Hippogreif Seidenschnabel durch die Lüfte fliegt.

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Harry Potter 3 ist bis heute der Maßstab der Reihe

Cuarón erzählt ab der ersten Sekunde von einem pulsierenden Licht, das zunehmend an Strahlkraft gewinnt, bis es im Finale selbst die größte Dunkelheit durchbricht. Die Decke der Großen Halle verwandelt sich derweil in einen Ozean der Träume. Ein künstlerischer Triumph in jeder Hinsicht – und ein stilprägender noch dazu.

Alle nachfolgenden Teile der Reihe haben sich an der von Alfonso Cuarón entwickelten Ästhetik orientiert, als hätte er mit der Karte des Rumtreibers einen neuen Hogwarts-Blueprint geschaffen. In Stein gemeißelt war trotzdem nichts: Vielmehr kommt Cuaróns Harry Potter mit dem Versprechen, dass Verwandlung überall möglich ist.

Harry Potter und der Gefangene von Askaban ist kein starrer Franchise-Beitrag, sondern einer der Filme, die das Blockbuster-Kino in den 2000ern so aufregend wirken ließen, dass man gar nicht erwarten konnte, wohin die Reise als Nächstes geht. Ein Film, der Wunder, Neugier und Angst in verblüffend komponierten Bildern vereint.

Umso überraschender ist es, dass Cuarón nie zurückgekehrt ist. Warner Bros. wollte ihn nach dem Erfolg von Askaban natürlich sofort für die Feuerkelch-Verfilmung engagieren, genauso wie später für den ersten Tierwesen-Ableger. Cuarón lehnte jedoch beide Filme ab und widmete sich stattdessen seinen eigenen Passionsprojekten.