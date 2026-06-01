Er hat schon das 100-Fache (!) seines Budgets eingespielt: In 3 Wochen startet der unfassbar intensive Schocker endlich im Kino

Ende Juni startet endlich ein aktueller Horror-Hype in den deutschen Kinos, den Genre-Fans nicht verpassen dürfen. Der extrem erfolgreiche Film ist ein heftiger Schocker mit Tiefgang, in dem ein Nachwuchsstar alles an sich reißt.

Horrorfilme gehören noch immer zu den lukrativsten Filmgenres überhaupt. Ein aktuelles Paradebeispiel dafür ist der Sensationshit Obsession – Du sollst mich lieben, den der vor allem als YouTuber bekannte Regisseur Curry Barker für nur 750.000 US-Dollar Budget gedreht hat. Während der fiese, teils verstörende Schocker in den USA schon durch die Decke gegangen ist, muss sich das deutsche Kinopublikum noch bis Ende Juni auf gedulden. Verpassen dürfen ihn Horror-Fans dann aber auf keinen Fall.

Horror-Sensation 2026: Darum geht es in Obsession

Im Film gelingt es dem Protagonisten Baron "Bear" Bailey (Michael Johnston) nicht, seiner Kollegin und guten Freundin Nikki (Inde Navarrette) zu gestehen, dass er in sie verliebt ist. Als er eines Tages einen wkleinen Laden betritt, stößt er auf ein seltsames Objekt namens "One Wish Willow", das jeden Wunsch wahr machen soll. Als sich Bear wünscht, dass sein Schwarm nichts auf der Welt so sehr liebt wie ihn, beginnen die Probleme erst so richtig.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Obsession:

Obsession - Trailer (Deutsch) HD

Obsession-Regisseur Curry Barker war vor seinem aktuellen Kinodurchbruch vor allem als Teil des YouTube-Kanals "that’s a bad idea" bekannt, den er gemeinsam mit Cooper Tomlinson betreibt. Hier laden beide regelmäßig kurze Sketch-Comedy-Kurzfilme hoch. Daneben drehte Barker für nur 800 Dollar den 60-minütigen Found-Footage-Horrorfilm Milk & Serial, der ebenfalls komplett gratis auf YouTube verfügbar ist.

Obsession ist jetzt aber zum endgültigen Sprungbrett des 26-Jährigen geworden. Mit unter einer Millionen US-Dollar Budget konnte der Film bislang weltweit schon über 100 Millionen Dollar einspielen, wodurch er mehr als das 100-Fache seines Budgets eingenommen hat. So einen Sensationserfolg gibt es in Hollywood nicht so oft.

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Obsession ist ein wildes Horror-Monstrum mit furioser Hauptdarstellerin

Oft können Filme gar nicht halten, was der Hype verspricht. Ich durfte Obsession aber schon im April als Eröffnungsfilm auf dem Fantasy Filmfest sehen und kann euch versichern, dass Barkers fieser Genre-Mix den hohen Erwartungen gerecht wird.

Seinen komödiantischen Hintergrund streut der Amerikaner hier und da noch ein, doch Obsession ist vor allem eine bitterböse Abrechnung mit vermeintlich liebenswürdigen Typen, die sich dann aber doch nichts sehnlicher wünschen, als dass sich Frauen bedingungslos ihrem Willen unterwerfen. Neben Michael Johnston, der diesen Bear passend zwischen weicher Verunsicherung und verabscheuungswürdigem Fehlverhalten spielt, gehört Obsession vor allem seinem weiblichen Gegenpart.

Inde Navarrette ist als verfluchter love interest Nikki die große Entdeckung von Barkers Kinodebüt. Der Nachwuchsstar wechselt so oft zwischen schrill überzeichneten Gefühlslagen hin und her, dass einem in einigen Szenen von Obsession fast die Kinnlade runterklappt. Am eindringlichsten sind die kurzen Momente, in denen die "echte" Nikki wie eine gepeinigte Geisel hinter der Hülle zum Vorschein kommt und ihre Verzweiflung am liebsten aus sich herausschreien würde. Allein wegen Navarrettes denkwürdiger Performance ist Obsession eines der großen Horror-Must-Sees 2026.

Obsession – Du sollst mich lieben startet am 25. Juni 2026 in den deutschen Kinos.