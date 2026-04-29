Er ist 100 Jahre alt und immer noch aktiv: Vor 3 Jahren tanzte (!) die Hollywood-Legende in einer Live-Show und mit 92 Jahren drehte er Tanzszenen ohne Stuntdouble

Wenn man mit 100 Jahren immer noch vor der Kamera steht, darf man sich getrost als Hollywood-Legende bezeichnen. Besonders ein Mann hat sich dieses Siegel redlich verdient.

100 Jahre alt zu werden, ist an sich schon eine beachtliche Leistung. In ebenjenem Alter aber auch noch tanzend, singend und schauspielernd Menschen zu unterhalten, ist ein ganz anderes Level. Auf diesem bewegt sich der legendäre Entertainer und Komiker Dick Van Dyke, der am 13. Dezember des vergangenen Jahres das dreistellige Alter erreichte.

Seit nunmehr sieben Dekaden ist Van Dyke in Film und Fernsehen tätig. Eine lange Zeit, in der die Hollywood-Ikone mit ihrem charismatischen Showtalent und einer beeindruckenden, leichtfüßigen Physis immer wieder zu begeistern wusste.

Allround-Talent Dick Van Dyke war in zwei der populärsten Musicals der 60er zu sehen

Seinen Durchbruch als TV-Star feierte Van Dyke in den 1960er Jahren mit der Sitcom The Dick Van Dyke Show, die fünf Jahre lief und ihm drei seiner insgesamt vier Emmy-Auszeichnungen einbrachte. Darin etablierte der Entertainer den zu seinem Markenzeichen gewordenen körperlichen Slapstick-Humor, der stark von seinem großen Vorbild Stan Laurel geprägt war.

Die gewonnene Popularität ebnete Van Dyke schließlich den Weg auf die große Leinwand: In dem mit fünf Oscars prämierten Fantasy-Musical Mary Poppins und dem Genre-Verwandten Tschitti Tschitti Bäng Bäng gewann er mit sympathisch-musikalischen Darbietungen die Herzen des Kino-Publikums. Längst gelten beide Werke als absolute Kultfilme, die sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreuen.

Das Fernsehen blieb jedoch sein Hauptbeschäftigungsgebiet, aus dem er die folgenden Jahrzehnte nicht mehr wegzudenken war. Neben gefeierten Gastauftritten in Columbo, Golden Girls oder auch Scrubs - Die Anfänger landete er mit der von ihm angeführten Krimiserie Diagnose - Mord den wohl größten TV-Erfolg seiner späteren Karrierephase.

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Altersrekord im Live-Fernsehen: Dick Van Dyke bleibt Entertainer mit Leib und Seele

Ab den 2000ern trat Van Dyke dann wieder vermehrt in Kinofilmen auf, zum Beispiel in den Komödien Nachts im Museum und Die Coopers - Schlimmer geht immer. Besonders in Erinnerung blieb aber seine kleine Performance im Mary Poppins-Sequel Mary Poppins' Rückkehr, in dem er – mittlerweile 92-jährig (!) – ohne Stuntdouble eine Tanz- und Gesangseinlage darbot.

Manche hätten danach vermutlich an einen verdienten Ruhestand gedacht, doch nicht Dick Van Dyke. 2023 toppte er das Ganze, als er als Kandidat in der US-Variante der Musikshow The Masked Singer auf der Bühne stand und höchst emotionale Reaktionen bei Jury und Publikum auslöste. Mit seinen damals 97 Lenzen ist er laut Variety der mit Abstand älteste Teilnehmer in der Geschichte der beliebten Sendung.

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Ein Jahr später stellte Van Dyke noch einen weiteren Altersrekord auf: Für seine Gastrolle in der Kult-Seifenoper Zeit der Sehnsucht erhielt er als 98-Jähriger einen Daytime Emmy Award und wurde damit zum ältesten Schauspieler aller Zeiten, der mit diesem Preis ausgezeichnet wurde.