Er ist als Xander aus Buffy berühmt: Nicholas Brendon im Alter von 54 Jahren gestorben

Als liebenswürdiger Sidekick Xander Harris im Serien-Hit Buffy - Im Bann der Dämonen wurde Nicholas Brendon berühmt. Jetzt ist der Schauspieler im Alter von 54 Jahren gestorben.

Seine Auftritte in Buffy - Im Bann der Dämonen verliehen der Serie viel Witz und Herz. Als Xander Harris spielte Nicholas Brendon von 1997 bis 2003 in allen Staffeln die Rolle des besten Freundes der Titelfigur. Jetzt ist der Star im Alter von 54 Jahren gestorben.

Für Nicholas Brendon war Xander in Buffy die Rolle seines Lebens

Brendon wurde am 12. April 1971 in Los Angeles geboren. Nach ersten Erfolgen als Profi-Baseballer an der Highschool musste er seine sportliche Laufbahn wegen einer Armverletzung beenden. Danach schlug er eine Schauspielkarriere ein, um mit dem Beruf sein Stottern unter Kontrolle zu bringen.

Erste Erfahrungen im Geschäft sammelte er mit einer Gastrolle in Eine schrecklich nette Familie und als Produktionsassistent bei der Sitcom Immer Ärger mit Dave. Schließlich wurde er für die Rolle des Alexander Lavelle Harris aka Xander Harris in Buffy - Im Bann der Dämonen besetzt. Die Figur zog Brendon vor allem wegen ihrer Abneigung gegenüber der Highschool an.

Mit seiner liebenswürdigen Art entwickelte sich Xander schnell zum Fanliebling und Brendon bliebt der Figur über Jahre treu. Nach dem Ende der Serie war der Star unter anderem von 2007 bis 2014 als Kevin Lynch in dem Crime-Erfolg Criminal Minds zu sehen. Daneben war er auch vermehrt als Künstler aktiv. Mit dem Animationsregisseur Steve Loter schuf er beispielsweise ab 2010 die Webcomic-Serie Very Bad Koalas, in der zwei unschuldige Koalas in einem Cadillac El Dorado auf der Flucht vor dem Gesetz sind.

In den 2010er-Jahren wurden zudem Alkohol- und Drogenprobleme sowie psychische Erkrankungen des Stars öffentlich, durch die es zu wiederholten Festnahmen kam.

Gegenüber dem Hollywood Reporter verkündete Nicholas Brendons Familie nun den Tod des Stars, der sich vermehrt der Malerei und Kunst gewidmet haben soll. Aus den letzten Jahren war schon bekannt, dass er am Cauda-equina-Syndrom litt, weshalb er mehrfach an der Wirbelsäure operiert werden musste. 2022 erlitt er außerdem einen Herzinfarkt, der mit einem angeborenen Herzfehler in Verbindung gestanden haben soll. Am 20. März 2026 ist Nicholas Brendon im Schlaf gestorben.