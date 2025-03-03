Er ist der neue He-Man in Masters of the Universe: Daher kennt ihr Nicholas Galitzine

Diese Woche wird Nicholas Galatzine als He-Man in seiner bisher größten Rolle zu sehen sein. Mit einigen Filmen und Serien machte der Brite jedoch schon zuvor auf sich aufmerksam.

Mag die schauspielerische Messlatte auch nicht besonders hoch liegen, gehört dennoch sicher eine gewisse Portion Unerschrockenheit dazu, in die Fußstapfen von Action-Berserker Dolph Lundgren zu schlüpfen. Besonders, wenn es sich um dessen ikonische Rolle des Fantasy-Helden He-Man im 80er-Kultfilm Masters of the Universe handelt.

Der Brite Nicholas Galitzine hat diesen Schritt gewagt und den Part des übermächtigen Kriegers im von Fans sehnsüchtig erwarteten Reboot übernommen. Das im letzten Jahr veröffentlichte Bild zum Film verriet, dass sich der sonst eher schmächtig gebaute Schauspieler dafür ordentlich Muskeln antrainiert hat. Wie seine Gesamtperformance letztendlich aussehen wird, erfahren wir ab kommendem Donnerstag, den 4. Juni.

Es ist zweifellos die bisher größte Rolle in Nicholas Galitzines Karriere. Ganz unbekannt ist der charismatische Schauspieler aber keineswegs. Wir verraten euch, in welchen Filmen und Serien ihr ihn schon gesehen haben könntet.

Vor He-Man spielte Nicholas Galitzine in einem der größten Netflix-Hits

Sein Schauspieldebüt feierte Galitzine 2014 im Musikfilm The Beat Beneath My Feet an der Seite von Luke Perry. Darin bewies er bereits sein enormes Gesangstalent, wovon er später in seiner Karriere noch öfter Gebrauch machen sollte. Es folgten etwa Auftritte im Tanzfilm StreetDance: New York, der Netflix-Serie Chambers (mit Uma Thurman) und dem Horror-Remake Der Hexenclub.

Einen ordentlichen Bekanntheitsschub bekam Galitzine in den Jahren darauf, als er in zwei Streaming-Hits jeweils die männliche Hauptrolle übernahm. So machte er zunächst 2021 im von der Kritik verrissenen, aber dennoch sehr erfolgreichen Amazon-Musical Cinderella als singender Prinz Robert auf sich aufmerksam. Ein Jahr später folgte seine sensible Darstellung des jungen Soldaten Luke in der Netflix-Romanze Purple Hearts, der sich zu einem der erfolgreichsten Filme des Streamers mauserte.

Schaut hier den Trailer zu Purple Hearts:

Purple Hearts - Trailer (English) HD

Dass er auch komödiantisches Gespür besitzt, zeigte Galitzine 2023 in der schrägen Komödie Bottoms. Darin verkörperte er herrlich überzeichnet den Star-Quarterback eines Highschool-Footballteams und gab somit diesen klischeebehafteten Rollentypus genüsslich der Lächerlichkeit preis.

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Galitzine überzeugte als Co-Star von Julianne Moore und Anne Hathaway

Ebenso brillierte er im gleichen Jahr – erneut als Prinz – in der queeren RomCom Royal Blue. Ernstere Töne schlug er in der darauffolgenden Miniserie Mary & George an. Darin mimte Galatzine die historische Figur des Adeligen George Villiers, der von seiner Mutter Mary (gespielt von Julianne Moore) in ein erotisches Intrigenspiel verwickelt wird.

Mit zuletzt stand der britische Shooting-Star für die Liebesroman-Adaption Als du mich sahst vor der Kamera, in der er abermals seine Gesangskünste zum Besten gab. Als Popstar mit Harry Styles-Vibes beginnt er darin eine Romanze mit einer deutlich älteren Frau (Anne Hathaway), was vor allem deren Privatleben massiv negativ beeinflusst.

Das Masters of the Universe-Reboot könnte der nächste große Karriereschritt für Galatzine werden, fügt die He-Man-Rolle seiner Vita doch eine ganz neue Facette hinzu. Eines ist auf jeden Fall jetzt schon sicher: Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Lundgren kann er neben Muskelbergen auch auf mehr als einen Gesichtsausdruck zurückgreifen.