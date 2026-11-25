Der Sohn des wohl größten Actionstars der Welt eifert seinem Vater nach und ist Profi-Bodybuilder geworden. Er hätte seine Karriere kaum besser starten können.

Die Hantel fällt nicht weit vom Stamm. Das gilt jedenfalls für den jungen Joseph Baena, der seinem extrem berühmten Vater kürzlich ins Profi-Bodybuilding gefolgt ist. Und genau wie sein alter Herr stand er auch schon vor der Kamera. Er ist niemand Geringeres als der Sohn von Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzeneggers Sohn ist ihm vor die Kamera und auf die Sport-Bühne gefolgt

Der 29-jährige Baena entstammt Schwarzeneggers Beziehung mit Mildred Patricia Baena und ist der jüngste Sohn des Actionstars. Ähnlich wie sein Halbbruder Patrick Schwarzenegger (The White Lotus) ist auch er seit einigen Jahren vor der Kamera zu sehen, etwa im Actionthriller Gunner und dem Sci-Fi-Film Chariot - Every Dream Has a Reason.

Seit diesem Jahr hat sich Joseph Baena allerdings beruflich neu aufgestellt und betriebt nun eine Bodybuilding-Karriere: Im März stand er erstmals überhaupt im Wettkampf auf der Bühne und gewann gleich mehrere Preise, die er stolz auf Instagram präsentierte.

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Dort konnte er kurz darauf noch einen zweiten Sieg feiern, diesmal beim sogenannten Iron Gladiator-Wettstreit in Kalifornien, den er in der Kategorie Classic Physique gewann.

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Damit hatte er das Recht errungen, künftig als professioneller Bodybuilder auf die Bühne zu treten. Nach mehreren Monaten hartem Training, das er laut People Magazine vor allem mit seinem Vater absolviert, gab er im November sein Profidebüt ab: Beim INBA PNBA Pro/Am World Cup belegte er Platz 5, wie das People Magazine berichtet. "Ich bin unter die ersten fünf gekommen und darauf bin ich extrem stolz", zitiert ihn die Times of India .

Über seinen Vater enthüllt Baena:

Er ist der beste Trainingspartner [...] Er treibt mich an. Er stellt sicher, dass ich im Gym nicht durchhänge. Wenn die Kohlehydrate und Kalorien niedrig sind und ich müde werde, gibt er mir Kraft.

Er habe sich ins Bodybuilding verliebt, weil ihm sein Vater die New Encyclopedia of Modern Bodybuilding gegeben habe, erklärt der Athlet. So lautet der Originaltitel des ab 1986 von Schwarzenegger herausgegebenen Buches, das seit Langem als Standardwerk des Kraftsports gilt.

Arnold Schwarzenegger galt vor seiner Hollywoodkarriere als einflussreichster Bodybuilder der 1970er Jahre. Zwischen 1967 und 1980 gewann er fünfmal den Titel Mr. Universe und siebenmal den Titel Mr. Olympia. Trotz zwischenzeitlichen Ausflügen in die Regionalpolitik seht er noch immer vor der Kamera – in Kürze ist er etwa neben Reacher-Star Alan Ritchson auf Amazon Prime Video zu sehen.

Dieser Artikel ist bereits in ähnlicher Form bei unseren Kolleg:innen von AdoroCinema erschienen.

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