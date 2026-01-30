"Er ist ein kleiner Mann": Dieser Superstar hasst Harrison Ford von ganzem Herzen, weil er ihm angeblich die Rolle gestohlen hat

In den 90ern hat Harrison Ford eine Rolle bekommen, die ein anderer Star für sich schon als sicher gesehen hat. Seitdem hegt er einen tiefen Groll gegen den Indiana Jones-Darsteller.

Im Laufe einer Karriere als Superstar sammelt man nicht nur Fans. Harrison Ford gehört allerdings zu den Schauspielern, von denen man nur wenig Skandalöses hört. Dennoch sind auch ihm gegenüber nicht alle Kolleg:innen positiv eingestellt. Alec Baldwin nimmt es ihm nämlich bis heute übel, dass Ford die Rolle in einem Franchise bekommen hat, die ihm selbst angeblich schon sicher gewesen sei.

Alec Baldwin wollte Jack Ryan ein zweites Mal spielen – doch das Studio wollte Harrison Ford

Die erste Verfilmung eines Jack Ryan-Romans von Tom Clancy war Jagd auf Roter Oktober. Der Kultfilm sollte der Auftakt einer ganzen Filmreihe um den Charakter werden, in der Alec Baldwin die Hauptrolle spielen sollte – zumindest dachte der Schauspieler das. Baldwin war ein noch junger, aufstrebender Schauspieler, der das gut gebrauchen konnte.

Das Studio hatte allerdings andere Pläne für die Fortsetzung Die Stunde der Patrioten. Laut dem Far Out Magazine hielten sie Baldwin hin, bis sie den Deal mit Harrison Ford in trockenen Tüchern hatten. Für Baldwin war das ein Schlag ins Gesicht.

Den anderen hatten sie schon in der Falle, und sie suchten nach einer Möglichkeit, mich auszuweiden.

Dass daran eher das Studio und weniger Ford Schuld sein dürfte, scheint Baldwin nicht zu differenzieren. Von dem Schlag erholte sich Baldwin laut eigener Angabe nie. In seiner Autobiographie Nevertheless verdeutlichte er seinen Groll gegenüber Ford.

Ford selbst ist ein kleiner, hagerer und drahtiger Mann, dessen sanfte Stimme klingt, als käme sie von hinter einer Tür.

Mit 1,85 m zählt Harrison Ford wohl eher nicht zu den kleinen Menschen, was verdeutlicht, wie verletzt sich Baldwin bis heute fühlt. Laut Baldwin sei es Ford auch völlig egal, dass er ihm die Rolle gestohlen hat. Ob das wirklich stimmt, hat Ford jedoch nicht bestätigt.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer Schwesternseite FILMSTARTS erschienen.