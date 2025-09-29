Er ist einer der größten Netflix-Stars und hat mit seinem neuen Film direkt Platz 1 der Charts erobert

Nach einer der größten Netflix-Serien hat sich der Hauptdarsteller jetzt mit einem neuen Film bei dem Streamer zurückgemeldet. Die romantische Komödie steht direkt auf Platz 1 der Charts.

Spätestens mit seiner Hauptrolle in der französischen Tragikomödie Ziemlich beste Freunde von 2011 wurde Omar Sy zu einem weltbekannten Star. In den letzten Jahren hat er dann auch noch eine der beliebtesten Netflix-Serien angeführt – als Meisterdetektiv in der Krimi-Adaption Lupin.

Während Fans noch auf Staffel 4 des Streaming-Hits warten müssen, ist Sy jetzt in einer neuen romantischen Komödie bei Netflix zu sehen. Der Film French Lover ist erst vor wenigen Tagen erschienen und steht jetzt auf Platz 1 der Film-Top-10.

Neuer Platz 1 bei Netflix: Darum geht es in French Lover mit Omar Sy

Im Film von Regisseurin Lisa-Nina Rives spielt der Lupin-Star den erfolgreichen Schauspieler Abel Camara, der in der Öffentlichkeit von seiner Partnerin verlassen wird. Schwer gekränkt begegnet er eines Tages der Kellnerin Marion (Sara Giraudeau), die gerade eine Scheidung durchmacht. Zwischen den beiden entwickelt sich schnell eine Romanze, bei der sich zeigen muss, ob ihre extrem unterschiedlichen Lebensrealitäten zusammenpassen können.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu French Lover mit Omar Sy:

French Lover - Trailer (Deutsch) HD

Wann startet Lupin Staffel 4 mit Omar Sy bei Netflix?

Wer Lupin-Fan ist und schon sehnsüchtig auf Season 4 der Netflix-Serie wartet, muss sich noch etwas gedulden. Bis jetzt steht noch kein offizielles Startdatum der neuen Folgen fest. Die Dreharbeiten haben im Mai 2025 begonnen, was einen Release irgendwann 2026 wahrscheinlich macht.

