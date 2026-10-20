Er ist erst 30 Jahre alt, in Berlin geboren und Hollywood kriegt nicht genug von ihm: Deutscher Star hat schon mehrere Franchises und wird im nächsten Fantasy-Epos die Hauptrolle spielen

Was für eine Karriere: Nachdem Emilio Sakraya in Deutschland mehrere Erfolge feiern konnte, startet er gerade mit One Piece und Fourth Wing komplett in Hollywood durch.

Wer ganz aufmerksam war, konnte Emilio Sakraya bereits 2008 in Action-Blockbuster Speed Racer entdecken, den die Wachowski-Schwestern damals zum großen Teil in Berlin gedreht und damit Hollywood nach Deutschland gebracht haben. Jetzt erobert Sakraya die Traumfabrik mit Leading-Man-Potenzial und gefragten Projekten.

Das gelingt wirklich nur den wenigsten deutschen Schauspieler:innen. Von Til Schweiger bis zu Matthias Schweighöfer haben einige große Namen aus der hiesigen Filmlandschaft versucht, in Übersee Fuß zu fassen. Oft wirkten die Rollen aber nur wie kurze Ausflüge. Sakraya wächst dagegen ganz organisch in den internationalen Markt.

Von Bushido zu Xatar – und dazwischen Bibi & Tina

Schon als Kinderdarsteller war Sakraya sehr gefragt. Direkt nach Speed Racer mimte er 2010 den jungen Bushido in Zeiten ändern Dich. Ungeachtet der Qualität des Films war das von Bernd Eichinger produzierte Projekt fraglos eine Hausnummer. Noch wichtiger gestaltete sich aber ein Einstieg ins Bibi & Tina-Universum.

Ab dem zweiten Teil begleitete Sakraya die gut gelaunten Fantasy-Abenteuer, die hierzulande ein Millionenpublikum erreichten, und avancierte dadurch zum gefragten Nachwuchsstar. Gab uns V8 – Du willst der Beste sein einen kleinen Vorgeschmack auf sein späteres Stardom, schaltete er mit Bibi & Tina in den Überholgang.

Emilio Sakraya war Teil der gefeierten Gangsterserie 4 Blocks, gehörte dem Ensemble des TV-Events Mitten in Deutschland: NSU an und durfte auch in dem Winnetou-Mehrteiler nicht fehlen, der Weihnachten 2016 fest im Griff hatte. Sakraya stellte sich nicht nur sehr breit auf, sondern auch sehr geschickt in Projekten mit Buzz.

Der Horror-Mystery-Thriller Heilstätten brachte eine Reunion mit Bibi & Tina-Co-Star Lisa-Marie Koroll, ehe er in der schwarzen Komödie Kalte Füße mit Sonja Gerhardt zu sehen war, die er wiederum aus Heilstätten kannte. Zweimal Til Schweiger (Die Rettung der uns bekannten Welt und Lieber Kurt) und der Zirkelschluss mit Rheingold.

Moment, war er eben nicht noch der junge Bushido? Plötzlich lief er in der Rolle des Rappers Xatar durch die Gegend und plante einen Überfall auf einen Goldtransporter. Der von Fatih Akin inszenierte Rheingold entpuppte sich als Überraschungshit und gewährte Sakraya seine bisher größten Bühne, um als Schauspieler freizudrehen.

Emilio Sakraya wurde mit Netflix international bekannt

Abseits dieser klassischen Kino- und TV-Karriere gibt es noch eine dritte Säule seiner Karriere, die nicht zu unterschätzen ist und ihm Stück für Stück die Türen zum globalen Markt öffnete: Streaming. Gerade mit Netflix hat sich Sakraya in den vergangenen Jahren eine spannende Beziehung aufgebaut, angefangen bei Warrior Nun.

Warrior Nun bewegte sich im Fahrwasser von Young-Adult-Fantasy-Serien wie The Order und Fate: The Winx Saga. Ein Genre, das bei Netflix boomte und im Grunde die nächste Evolutionsstufe nach Bibi & Tina darstellt. Sakraya taucht zwar in fünf Folgen auf, spielt dafür aber in einer US-Produktion mit, die ihn einem riesigen Publikum vorstellte.

Auch die deutschen Netflix-Originals, an denen Sakraya beteiligt war, zielten auf eine breit gefächerte Zielgruppe ab: Tribes of Europa bekundete schon mit seinem englischen Titel globale Ambitionen, ganz zu schweigen von einer düsteren Endzeiterzählung, die sich im Fahrwasser des deutschen Netflix-Exportschlagers Dark bewegte.

Der Action-Kracher 60 Minuten funktionierte derweil als perfekter Freitagabendfilm bei Netflix. Keine deutsche Komödie, sondern markante Genre-Kost, die trotz Berlin-Setting mit einem weltweiten Appeal daherkam. Sakrayas Netflix-Auswahl prädestinierte ihn für eine internationale Karriere, die jetzt mehr und mehr Form annimmt.

Nach einem kurzen Abstecher in der von Roland Emmerich produzierten Amazon-Historienserie Those About To Die, die sich auf den Spuren von Gladiator und Rom bewegte, steht seit wenigen Monaten fest, dass Sakraya in eine Flaggschiffserie von Netflix einsteigt: One Piece. Als Corsa übernimmt er eine wichtige Rolle im Alabasta-Arc.

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Fourth Wing könnte Emilio Sakrayas Twilight werden

Letzte Woche kam der größte Knaller: Emilio Sakraya soll die heiß erwartete Fourth Wing-Serie von Amazon als Hauptdarsteller anführen. Sein eigenes Maze Runner, sein eigenes Divergent, sein eigenes City of Bones. Im Grunde könnte hier ein neues Hunger Games entstehen und den popkulturellen Diskurs der nächsten Jahre dominieren.

Es ist außergewöhnlich, dass ein deutscher Shooting-Star für ein solches Projekt besetzt wird. Die zugrunde liegende Buchreihe ist bereits ein Phänomen – und könnte unter dem Dach von Amazon Prime, wo Young- und New-Adult-Stoffe aktuell florieren, zu einer der Serien werden, um die man unmöglich einen Bogen machen kann.

Dass Sakraya zwei Filme mit Nicolas Cage (Fortitude und C.L.A.Y.) in der Pipeline hat, erscheint da fast nebensächlich. Mit nur 30 Jahren hat er sich eine beachtliche Karriere aufgebaut, die ihn zum Robert Pattinson der Streaming-Generation machen könnte – mit One Piece als sein Harry Potter und Fourth Wing als sein Twilight.