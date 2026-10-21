Er ist gerade 70 geworden, hat 3 Kultfilme gedreht und 1 Oscar gewonnen: Diese Film-Legende hat ein ganzes Genre neu erfunden und ist so aktiv wie eh und je

Mit Danny Boyle hat diese Woche einer der einflussreichsten Regisseure unserer Zeit seinen 70. Geburtstag gefeiert. Seit vier Dekaden denkt er das Kino mit unvergesslichen Filmen neu.

Wer sich für die Kunst der bewegten Bilder interessiert, stolpert zwangsläufig über das Schaffen von Danny Boyle. Mit dem schwarzhumorigen Drama Trainspotting hat er einen der größten Kultfilme schlechthin geschaffen, von nicht weniger hypnotisierenden Werken wie The Beach und Sunshine ganz zu schweigen. Anlässlich seines 70. Geburtstag wollen wir euren Blick jedoch auf eine andere Regiearbeit lenken.

Lange bevor Boyle von der Academy mit dem Oscar als Bester Regisseur ausgezeichnet wurde – 2009 für den im Jahr zuvor erschienenen Slumdog Millionär – stellte er die Regeln eines gesamten Genres auf den Kopf und lieferte einen der wegweisenden Filme des 21. Jahrhunderts ab: 28 Days Later. Gedreht für gerade einmal acht Millionen US-Dollar, revolutionierte der Survival-Thriller das Horror-Kino für immer.

Rasende Infizierte statt schlurfenden Zombies

28 Years Later beginnt unscheinbar in einem Krankenhaus, in dem der Fahrradkurier Jim (Cillian Murphy) nach einem Verkehrsunfall erwacht. Irgendetwas ist aber seltsam, denn es herrscht eine Totenstille. Keine hektischen Schritte im Flur, kein Patient im Nachbarbett. Und das nicht nur im Krankenhaus: Ganz London scheint ausgestorben. Jim wandert durch verlassene Straßen und steht als einziger Mensch vor dem Big Ben.

Plötzlich rennen Zombies durch die Gegend. Kind of.

Der Zombie-Begriff an sich ist nicht genau richtig, was uns direkt zum revolutionären Kern der auf einem Drehbuch von Alex Garland basierenden Geschichte führt. Auf den ersten Blick wirkt 28 Days Later wie ein klassischer Zombiefilm, der vom Ende aller Tage erzählt. Tatsächlich haben wir es hier jedoch nicht mit lebenden Toten zu tun, die durch die Straßen schlurfen. Nein, es sind infizierte Menschen – und sie rasen.

Sie rasen vor Wut, genauso wie die Schimpansen, die im Prolog zu Versuchszwecken Fernsehbildschirmen mit gewalttätigen Inhalten ausgesetzt waren. Das Rage-Virus greift um sich und rafft Großbritannien in erschreckender Geschwindigkeit dahin. Jim befindet sich fortan auf der Flucht vor niemandem Geringeren als den Menschen selbst, die in 28 Days Later vor allem als männliche Bedrohung gezeichnet werden.

Rennende Zombies und Infizierte hat es natürlich schon lange davor gegeben. 28 Days Later fungierte in seiner schonungslosen Neu- und Ausformulierung vertrauter Genre-Elemente dennoch als Auslöser einer Welle ähnlich gelagerter Filme. Ganz Hollywood wollte danach die Infizierten aus Boyles rastloser Endzeitvision haben. 28 Days Later hat eine Ästhetik geprägt und einen unverkennbaren Vibe geschaffen.

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Danny Boyle, ein Pionier des digitalen Kinos

Zwischen Überlebenskampf und Gesellschaftskritik setzte 28 Days Later nicht nur mit seinen Infizierten Akzente. Der Film gilt ebenfalls als Schlüsselwerk in der digitalen Revolution des Kinos. Gedreht wurde er fast komplett mit einer Canon XL1, also einer Prosumer-Kamera, die sich zwischen den Ansprüchen eines Consumer- und eines Profigeräts bewegte und rauschende Bilder in SD ausspuckte.

Boyle und Garland stellten sich damals die Frage, was übrig bleiben würde, solle ein Virus ausbrechen und die Menschheit dahinraffen. 28 Days Later orientiert sich somit visuell am Homevideo- und Found-Footage-Look der frühen 2000er Jahre. Das lässt den Film extrem roh und authentisch wirken – und eröffnete Boyle ungeahnte Möglichkeiten bei den Dreharbeiten. Auf einmal konnte er viel spontaner und flexibler arbeiten.

Kein anderer Regisseur hat dermaßen effizient und überzeugend einen Endzeitfilm in den Straßen von London gedreht. Boyle und sein Kameramann Anthony Dod Mantle hatten oft nur 45 Minuten nach Sonnenaufgang, um alle Shots zu bekommen. Mit einer traditionellen Filmcrew wäre das kaum möglich gewesen. Dank der leichten MiniDV-Digitalkamera konnten sie aber wie die Figuren im Film durch die Straßen jagen.

Trotz der aus heutiger Sicht rudimentär wirkenden Technik wartet 28 Days Later mit vielen großen Bildern, angefangen bei jener Szene, in der sich Jim zum Gänsehaut-Score von John Murphy über die Westminster Bridge dem Big Ben nähert und um ihn herum nichts als klagende Einsamkeit existiert. 28 Days Later war in dieser Hinsicht gewissermaßen auch ein Proof-of-Concept für Hollywood – und zündete beim Publikum.

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Das Rauschen von 28 Days Later hallt bis heute nach

Mit einem Einspielergebnis von 83 Millionen US-Dollar erwies sich 28 Days Later als riesiger Erfolg an den Kinokassen und prägte den popkulturellen Diskurs weit über sein Erscheinen hinaus. Ein Film, der wirkte, als wäre er unmittelbar aus dem Moment heraus entstanden, was ein völlig neues Gefühl an Grauen mit sich brachte. Mitunter wirkte es beim Schauen, als würden wir das Rage-Virus bereits in uns tragen.

Boyle brauchte keine kostspieligen Hollywood-Tricks und schon gar nicht den Bombast einer Blockbuster-Produktion, um eine der immersivsten Filmerfahrungen überhaupt zu schaffen. Mit Lo-Res schlich er sich unter das Bett und sorgte für schlaflose Nächte. Dieser Horror war nicht mehr abstrakt, sondern greifbar. 28 Years Later hätte auch ein YouTube-Video sein können, das irgendjemand random hochgeladen hat.

Dieser Ansatz ging bei der inzwischen aus dem Kanon gestrichenen, aber trotzdem sehenswerten Fortsetzung 28 Weeks Later verloren. Dafür kehrten Boyle, Garland und Mantle vor zwei Jahren mit dem virtuosen und emotional mitreißenden 28 Years Later zurück und legten den Grundstein einer neuen Trilogie, die mit 28 Years Later: The Bone Temple fortgesetzt wurde. Das Schicksal von Teil 3 ist derzeit ungewiss.

Danny Bole hält das nicht auf. Mit 70 Jahren ist er produktiv wie eh und je. Gerade erst feierte sein Journalismus-Thriller Ink beim Filmfestival in Venedig seine Premiere, da dreht er sein nächstes Projekt. Das biblisch inspirierte Action-Abenteuer Methuselah erzählt die Geschichte eines 1.000 Jahre alten Mannes (Michael B. Jordan), der über die Jahrhunderte hinweg unglaubliche Fähigkeiten entwickelt hat.