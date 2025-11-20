Er ist in Deadpool 2 eine ganze Minute lang im Bild, aber niemand hat den Superstar erkannt

Deadpool 2 strotzt vor Cameos, doch einer davon ist sogar den meisten Fans entgangen. Nicht einmal die Crew wusste, wen sie da vor sich hatten.

Die Filme um Deadpool bieten besten Nährboden für skurrile, lustige und überraschende Cameos. Zuletzt konnte Deadpool & Wolverine mit unzähligen Gastauftritten punkten. Aber schon vorher in Deadpool 2 kamen einige Hochkaräter vor. Neben den Mitgliedern der X-Force, bei denen vor allem Brad Pitt viele Fans überrascht hat, haben die meisten den Auftritt von Matt Damon gar nicht erst mitbekommen. Nicht einmal die Crew.

Matt Damon war als Hillbilly in Deadpool 2 überhaupt nicht zu erkennen

Matt Damon ist kein Neuling im Bereich der Marvel-Cameos. Bereits in Thor 3: Tag der Entscheidung durfte er eine Theaterversion von Tom Hiddlestons Loki spielen. Dort wurde er allerdings schnell erkannt und bejubelt. Für seinen Auftritt in Deadpool 2 galt dagegen höchste Geheimhaltung.

So wurde laut Looper nicht einmal einem Großteil der Crew mitgeteilt, dass Matt Damon am Set war. Auch den meisten Darsteller:innen wussten es nicht. Erkannt wurde er deshalb nicht, weil er Prothesen und ein gutes Kostüm trug. In seiner Szene unterhält er sich mit Alan Tudyk, beide verkleidet als Hillbillys, über den Nutzen von Toilettenpapier, als Cable (Josh Brolin) aus der Zukunft ankommt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Toilettenpapier war wohl überhaupt erst der Grund für Damons Engagement. So soll Rhett Reese, der Co-Autor des Films, Ryan Reynolds den Witz erzählt haben. Doch so sehr Reynolds offen dafür ist, schmutzige Witze vor der Kamera zu erzählen, dachten beide, dass in diesem Fall jemand anders die Ehre haben sollte.

So wurde überlegt, welcher hochkarätige Star dafür überhaupt infrage kommen könnte. Schnell einigte man sich auf Matt Damon, der kurzerhand angefragt wurde und zustimmte.

Das wirft allerdings die Frage auf: Werden wir jemals Matt Damon als Marvel-Helden sehen? Oder könnte er vielleicht in die Fußstapfen von Stan Lee treten und zu einem kleinen Dauergast in weiteren Marvel-Filmen werden?

Deadpool 2 streamt genau wie der erste Teil und dritte Deadpool-Film mit Ryan Reynolds bei Disney+.

Dieser Artikel wurde bei Moviepilot erstmals im April 2025 veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.