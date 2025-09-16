Er ist nur für wenige Sekunden im Film zu sehen: Habt ihr diesen Superstar im Sci-Fi-Klassiker Demolition Man erkannt?

Manche Karriere startet mit sehr kleinen Rollen, bis man sich hochgearbeitet hat. Das gilt auch für diesen Star, der eine sehr kleine Rolle in einem Sci-Fi-Actionfilm hatte.

Auch wenn sein großer Durchbruch erst in den 2000ern kam, war er in den 90ern bereits fast jedes Jahr gleich in mehreren Filmen zu sehen. Eine seiner ersten größeren Rollen war die des Schulschlägers Slip in Die unendliche Geschichte III - Rettung von Fantasien. Ein Jahr zuvor war er für einige Sekunden in Demolition Man zu sehen. Als Bewohner des Ödlandes ist Jack Black heute kaum wiederzuerkennen.

Demolition Man war einer der ersten Schritte von Jack Black im Showbusiness

Jack Black kommt aus einer Familie voller Wissenschaftler:innen. Seine Mutter arbeitete beim Apollo Space Program mit und sein Vater war Satelliten-Ingenieur. Selbst sein älterer Bruder ist ein Wissenschaftler mit Doktortitel. Jack Black jedoch fühlte sich zu etwas anderem berufen und blickt heute auf eine beeindruckende Karriere zurück.

Da er sich nicht auf Vetternwirtschaft in der Wissenschaft verlassen wollte, musste er sich von ganz unten hocharbeiten. Unter seinen kleinen Rollen in den 90ern finden sich viele Sci-Fi- und Fantasyfilme, wie die Unendliche Geschichte, Waterworld und Mars Attacks!.

Sein Auftritt in Demolition Man könnte man heute als Cameo bezeichnen, laut Far Out beschreibt Black seine Rolle eher als einen “verherrlichten Statisten“. Die Studentenzeitung Michigan Daily bezeichnete Jack Black sogar als “den echten Star“ des Films.

Obwohl er nur minimal auf der Leinwand zu sehen ist, ist seine Präsenz überwältigend. Seine Darstellung ist subtil, aber wohlkalkuliert. Man muss zwar oft die Pausentaste drücken, um Black überhaupt auf der Leinwand zu sehen, aber diese wenigen Bilder sind das Highlight des Films.

Nach Demolition Man wurden Blacks Auftritte in Filmen und Serien häufiger, bis er schließlich mit School of Rock 2003 seinen großen Durchbruch hatte.

School of Rock - Trailer (Deutsch) (2)

Von diesem Zeitpunkt an war er untrennbar mit Comedy und Rockmusik verbunden. Es folgten weitere Komödien und auch seine Band Tenacious D wurde weltweit bekannt. Sein musikalisches Talent hat er auch nach School of Rock noch öfters in seinen Filmen eingebaut.

In Der Super Mario Bros. Film vertont er Bösewicht Bowser und schmettert mit Peaches einen Song, der ins Ohr geht. Zuletzt lies er außerdem als Hauptdarsteller in Ein Minecraft Film die Kinokassen und Ohren klingeln.