Er ist nur für wenige Sekunden im Film zu sehen: Habt ihr diesen Superstar in The Dark Knight Rises erkannt?

In den letzten Jahren kam man kaum an diesem Schauspieler vorbei. Inzwischen ist er zum Superstar geworden, doch vor 14 Jahren wurde ihm der Kopf von Tom Hardy auf den Tisch geknallt.

The The Dark Knight Rises ist für viele der schwächste Teil von Christopher Nolans Batman-Trilogie. Dennoch konnte der Film allein mit seinem starken Cast in Erinnerung bleiben. Neben Tom Hardy und Anne Hathaway gab es bis in die kleinsten Nebenrollen fantastische Stars. Einer von ihnen ist Glen Powell, der nur für wenige Sekunden im Film zu sehen ist.

In The Dark Knight Rises stand Glen Powell noch am Beginn einer erfolgreichen Karriere

In The Dark Knight Rises hat Bane (Hardy) vor, die gesamte Stadt Gotham zu destabilisieren. Neben dem Sieg über Batman gehört zu seinem Plan auch, die Börse lahmzulegen. Hierfür geht es zum Gotham City Wall Street Pendant. Dort bedroht er einen Makler (Glen Powell), der behauptet, dass es kein Geld gibt, das Bane stehlen könnte. Daraufhin fragt der Schurke, was die Leute hier dann überhaupt machen und schlägt den Kopf des Maklers auf den Tisch.

Powell spielte vor The Dark Knight Rises vor allem in Fernsehserien mit. Gastauftritte in Krimiserien wie CSI: Miami und Without a Trace - Spurlos verschwunden festigten seinen Stand in Hollywood. Nach seinem kurzen Auftritt im Batman-Franchise folgten mehr und mehr Filmrollen. Unter anderem war er in The Expendables 3 zu sehen.

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Spätestens seit Top Gun: Maverick gehört Powell zur etablierten Hollywood-Riege. Zuletzt war er in der Krimikomödie How to Make a Killing: Todsicheres Erbe zu sehen.

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Bisher wurde Glen Powell als bester Hauptdarsteller in A Killer Romance für einen Golden Globe nominiert. Weitere Nominierungen und Auszeichnungen dürften den Schauspieler in Zukunft noch erwarten, denn wie es momentan aussieht, ist Powell noch immer ein aufsteigender Stern am Hollywood-Himmel.