"Er ist wahrscheinlich der beste Schauspieler, den ich je gesehen habe": Ethan Hawke hat nur Lob für seinen ehemaligen Co-Star, einen zweifachen Oscar-Preisträger, übrig

Ethan Hawke wurde bisher zweimal in seiner Karriere die Ehre zuteil, mit diesem Schauspieler vor der Kamera zu stehen. Laut des Before Sunrise-Stars ist er der beste seines Fachs.

Fragt man Filmfans, wer zu den besten Schauspielern aller Zeiten gehört, fällt ein Name auffällig oft: Denzel Washington genießt aber nicht nur bei Cineast:innen ein hohes Ansehen, sondern auch unter seinen Co-Stars. So brachte der Equalizer-Star auch seinen Kollegen Ethan Hawke ins Schwärmen, nachdem sich die beiden schon zwei Mal gemeinsam die Leinwand teilten.

Ethan Hawke erinnert sich an die Arbeit mit Denzel Washington

Ethan Hawke kann selbst auf eine Karriere mit zahlreichen erfolgreichen und ikonischen Filmen zurückblicken. Neben der großartigen Before Sunrise-Reihe, war der Schauspieler unter anderem in Klassikern wie Der Club der toten Dichter oder Gattaca zu sehen. Doch die Arbeit an zwei Filmen blieb ihm besonders im Gedächtnis, da er darin mit der für ihn absoluten Koryphäe seines Fachs zusammenarbeitete.

So erklärte Hawke vor wenigen Wochen im Interview mit Konbini :

Denzel Washington ist wahrscheinlich der beste Schauspieler, den ich je gesehen habe. Und ich habe viele großartige Schauspieler gesehen, aber er ist einfach phänomenal. Seine Vorstellungskraft, die Intensität und Stärke seiner Ausstrahlung ... und wie hart er arbeitet.

Er kann sich in die Figur hineinversetzen und gleichzeitig im Blick behalten, was das Publikum denkt. Und er ist ein großartiger Geschichtenerzähler. So sieht er das Kino, oder zumindest interpretiere ich seine Sichtweise so.

Große Worte von Hawke gegenüber seines Co-Stars, mit dem er in dem Gangster-Thriller Training Day und der Western-Neuverfilmung Die glorreichen Sieben gemeinsam vor der Kamera stand. Für Training Day nahm Washington 2002 sogar den Oscar als bester Hauptdarsteller mit nach Hause, das zweite Mal, dass dem Schauspieler diese Ehre zuteil wurde. Bereits 1990 gewann Washington für das Kriegsdrama Glory den Oscar als bester Nebendarsteller.

Wo könnt ihr Training Day mit Denzel Washington und Ethan Hawke schauen?

Auch Ethan Hawke wurde für Training Day für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert, musste sich jedoch gegen Jim Broadbent für das Biopic Iris geschlagen geben. Dennoch zählt Antoine Fuquas Training Day zweifellos noch immer zu den besten Action-Thrillern des neuen Jahrtausends.

Wenn ihr den Streifen mal wieder schauen wollt, könnt ihr das aktuell bei HBO Max im Streaming-Abo. Darüber hinaus steht der Film bei zahlreichen Anbietern als Leih- und Kauftitel zur Verfügung.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor auf unserer internationalen Schwesternseite Espinof erschienen.