Er kommentierte das unvergessene Fußball-WM-Finale 2014: So blickt Tom Bartels heute auf die magische Nacht von Rio

Jeder deutsche Fußballfan wird sich an das fulminante Finale zwischen Deutschland und Argentinien bei der WM 2014 erinnern. Auch für den damaligen Kommentator Tom Bartels war der Abend unvergessen.

Es waren die letzten Minuten der Verlängerung im Fußball-WM-Finale 2014, als Mario Götze zum 1:0 traf und Deutschland damit den vierten Weltmeistertitel sicherte. Tom Bartels kommentierte das Finale und verewigte sich damit auch bei den Zuschauer:innen.



Tom Bartels über das WM-Finale: "Das hat meine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit verändert"

"Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!", schrie Tom Bartels, als das erlösende Siegtor im WM-Finale 2014 fiel. Zwölf Jahre später ist der Kommentator immer noch im Einsatz – selbst bei der diesjährigen Fußball-WM. Der Job bereitet ihm dabei noch genauso viel Freude wie damals.



In einem Interview mit RTL.de erklärt er, wie Leute heute noch auf seine ikonischen Worte zum WM-Finale 2014 reagieren: "Ich werde extrem oft darauf angesprochen und bin einfach total dankbar. Denn letztlich ist es ja immer so, dass du dich als Kommentator auch immer mit Kritik auseinandersetzen musst, aber seit dem Finale und dem Götze-Spruch hat sich das eigentlich überlebt.[...] Das hat meine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit sicher verändert."

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12 Jahre später will Tom Bartels noch lange nicht aufhören

In diesem Jahr kommentiert Bartels wieder WM-Spiele für die ARD – auch wenn er diesmal beim Finale passen muss. Er selbst drückte der deutschen Nationalelf die Daumen und äußerte vorab eine Prognose: "Für mich wäre der Einzug ins Viertelfinale schon ein Erfolg, weil es ja sehr gut sein kann, dass wir im Achtelfinale schon gegen Frankreich spielen. Das wäre für mich schon ein schöner Sommer." Dieser Traum erfüllt sich jedoch nicht mehr: Deutschland schied bereits im Sechzehntelfinale gegen Paraguay aus.



Bartels stellt schließlich klar, dass er noch lange nicht aufhören möchte. Er freut sich weiterhin darauf, alle möglichen Sportarten zu kommentieren. "Bei mir macht es auch die Vielfalt aus", so der Moderator.

