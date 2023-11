Er kostete 291 Millionen: Heute startet der größte Action-Film des Jahres im Heimkino, der eine Szenen zeigt, die ihr so noch nie gesehen habt

Ab heute gibt es den größten Action-Film des Jahres endlich auf Blu-ray und DVD. Der ultrateure Blockbuster begeisterte Fans gleich mit mehreren einzigartigen Szenen.

291 Millionen-Action mit Tom Cruise ließ eine komplette Dampflok abstürzen

Tom Cruise hat Sehnsucht nach dem Tod. Das könnte zumindest jeder Fan denken, der sich die Stunts des Hollywood-Stars in den letzten 20 Jahren angesehen hat. Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins setzt in dieser Hinsicht die Messlatte wieder etwas höher.

In Mission: Impossible 7 wird Eliteagent Ethan Hunt (Cruise) von einem Geist aus seiner Vergangenheit (Esai Morales) attackiert. Zum ersten Mal in seiner Karriere scheint der Spion völlig hilflos, und selbst sein Schwarm Elsa (Rebecca Ferguson) schwebt in großer Gefahr.

Der Film von Franchise-Veteran Christopher McQuarrie kostete unfassbare 291 Millionen (via Deadline ). Aber er wusste sein Budget gut einzusetzen. Action-Szenen, in denen Hunt sich mit einem Motorrad in eine Schlucht stürzt oder ein Zug von einer Brücke in die Tiefe rast, gab es so noch nie im Kino zu sehen.

Schaut euch hier ein Video zum größten Mission: Impossible 7-Stunt an:

Mission Impossible 7: Dead Reckoning - Featurette Größter Stunt der Kinogeschichte (Deutsche UT) HD

Nach dem VOD-Start ist Mission: Impossible 7 jetzt auch auf DVD, Blu-ray und als 4K-Editiion erhältlich. Das Bonusmaterial umfasst unter anderem einen Audiokommentar und Hintergrundinformationen zu den Drehorten und Stunts.

