Er lief in Deutschland gar nicht im Kino – jetzt ist der Thriller Platz 1 bei Amazon Prime

Mit Filmen wie Hell or High Water wurde David Mackenzie zum gefeierten Genre-Regisseur. Sein aktueller Action-Thriller Fuze streamt in Deutschland direkt bei Amazon Prime, wo er sofort die Film-Charts aufwirbelt.

Manchmal gehen Genre-Geheimtipps im Kino nicht nur unter, sondern erscheinen dort gar nicht erst. So erging es auch dem aktuellen Action-Thriller Fuze von Hell or High Water-Regisseur David Mackenzie.

Obwohl der Film mit einer Starbesetzung aus großen Namen wie Aaron Taylor-Johnson (Bullet Train) und Sam Worthington (Harlan Cobens Nur für dein Leben) daherkommt, ist er in Deutschland jetzt direkt als Stream im Amazon Prime-Abo veröffentlicht worden. Hier sorgt er jedoch schon für Aufsehen und lässt in den Charts alle anderen Filme hinter sich.

Neuer Action-Thriller in den Prime-Charts: Darum geht es in Fuze

In Mackenzies Films steht die Entschärfung einer Weltkriegsbombe auf der Tagesordnung. Diese Aktion nutzt eine Gangsterbande jedoch aus, um von ihrem geplanten Banküberfall abzulenken. Natürlich läuft das Verbrechen nicht ganz nach Plan und es entbrennt ein heftiges Duell zwischen mehreren Parteien.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Fuze schauen:

Fuze - Trailer 2 (English) HD

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Bei dem US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes kommt Fuze auf einen guten Schnitt von 71 Prozent, was mehr als solide Genre-Unterhaltung für einen kurzweiligen Abend verspricht. In der Top 10 von Amazon Prime landet der Film hinter drei Serien als derzeit beliebtester Film des Streamers auf dem vierten Platz.

Das ist die aktuelle Film- und Serien-Top-10 bei Amazon Prime (Stand 2. Juli 2026):

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