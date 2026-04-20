Er rettete John Nolan in The Rookie das Leben und spielte in 4 Episoden mit – und kaum jemand weiß, dass er der Sohn des Serienschöpfers ist

Dieser The Rookie-Gastdarsteller spielt nicht nur eine unvermutet wichtige Rolle. Er ist auch mit Serienschöpfer Alexi Hawley persönlich verwandt.

Wie The Rookie-Fans wissen, spielt die Serie gerne mit den Erwartungen des Publikums. Ein zunächst unscheinbar wirkender Charakter aus dem Finale der 7. Staffel kehrt in Staffel 8 zurück. Es handelt sich schon um den zweiten Sohn des Serienschöpfers, der in der Serie dabei ist.

Beckett Hawley spielte schon in 4 The Rookie-Folgen eine wichtige Rolle

Beckett Hawley ist nach Zander Hawley der zweite Sohn von Serienmacher Alexi Hawley (Castle, The Recruit), der eine Nebenrolle in The Rookie spielt. Wir lernen ihn als den Drohnen-begeisterten Jugendlichen Dash in dem Finale der 7. Staffel namens Das Gute, das Böse und Oscar kennen. Gleich bei seinem ersten Auftritt erweist sich Dash als große Hilfe für Nolan.

Nyla Harper (Mekia Cox) ist auf der Suche nach ihrem Kollegen John Nolan, der wiederum dem flüchtigen Kriminellen Oscar Hutchinson (Matthew Glave) folgt. Dash leiht ihr seine Drohne und rettet Nolan somit das Leben. Ein unverhofftes Wiedersehen zwischen Dash und Nolan gibt es in den Episoden Spaß und Spiele und Sein Name war Martin, beide in Staffel 8.

Richtig dramatisch wird es dann in der Episode Tiger Bear: Hier gerät Dash ungewollt in Kontakt mit einer Gruppe von Kriminellen, die einen Raubüberfall planen. Dem Jugendlichen gelingt es aber, Schlimmeres zu verhindern, indem er die Angreifer ablenkt und Nolan und Tim Bradford (Eric Winter) eine Festnahme ermöglicht.

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The Rookie-Fans spekulieren über Dashs potenzielle Rolle in Nolans Leben

Bei dieser Gelegenheit bemerkt John Nolan Dashs komplizierte Beziehung zu seinem Vater Gus. Daraufhin versichert Nolan, der selbst unter einem schwierigen Vater gelitten hat, Dash, dass er sich jederzeit bei ihm melden könne. The Rookie-Fans diskutierten die Beziehung zwischen Nolan und Dash bereits.

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Ihre Dynamik erinnert an die zwischen Nolan und seinem Sohn Henry (von dem wir seit Längerem nichts mehr gehört oder gesehen haben). Es wird sich zeigen, ob diese potenzielle Vater-Sohn-Dynamik in der bereits angekündigten, 9. Staffel weiter ausgebaut wird.