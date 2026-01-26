Er riskierte bei Netflix vor Millionen Menschen sein Leben – doch erhielt nur eine "peinlich kleine Summe"

Alex Honnold gelang es am Wochenende, den Wolkenkratzer Taipei 101 ohne Hilfsmittel und Sicherheitsequipment zu erklimmen. Netflix zahlte ihm für das gefährliche Event offenbar weniger als erwartet.

Das Live-Event wurde seit Wochen hitzig in den Medien diskutiert: Apinist Alex Honnold wollte den 508 Meter hohen Woltenkratzer Taipei 101 in Taiwan völlig ohne Sicherung oder weitere Hilfsmittel bezwingen – und das vor laufender Kamera. Netflix sollte die Aktion live übertragen, was Debatten darüber auslöste, wie verantwortungsvoll es sei, eine solch gefährliche Extremaktion in Echtzeit zugänglich zu machen.

Am Wochenende gelang es Honnold tatsächlich, den Wolkenkratzer ohne Probleme zu erklimmen: Ein unglaublicher Erfolg für den Extremsportler – der von Netflix offenbar jedoch mit einer enttäuschenden Bezahlung belohnt wurde.

Kletterer Alex Honnold hat für großes Netflix-Event Skyscraper Live vergleichsweise wenig Geld bekommen

Wie Honnold gegenüber der New York Times verriet, machte Netflix weitaus weniger für die Aktion locker, bei der der Extremkletterer sein Leben riskierte, als vorher angenommen:

Wenn man es in den Kontext mit anderen Mainstream-Sportarten setzt, ist es eine peinlich kleine Summe. Wisst ihr, Major League Baseball-Spieler bekommen 170 Millionen US-Dollar-Verträge. Jemand, von dem ihr noch nie gehört habt und für den sich niemand interessiert.

Seht hier den Trailer zu Skyscraper Live:

Welche Summe Honnold für Skyscraper Live tatsächlich bekam, wollte er nicht offiziell enthüllen. Die New York Times schreibt jedoch, es habe sich um eine mittlere sechsstellige Zahl gehandelt. Wie Honnold weiter erklärte, sei es ihm bei der Aktion jedoch nie ums Geld gegangen:

Ich meine, ich würde es kostenlos machen. Wenn es keine TV-Ausstrahlung bekommen hätte und das Gebäude mir die Erlaubnis erteilt hätte, hätte ich es einfach gemacht, weil ich weiß, dass ich es kann und dass es großartig wäre. Ich meine, alleine oben auf der Spitze des Turms zu sitzen, ist verrückt.

Er sei "für das Spektakel" bezahlt worden. Das Gebäude habe er "kostenlos erklommen".

Alex Honnolds Skyscraper Live erobert die Netflix-Charts

Millionen von Menschen schalteten live in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar 2026 bei Netflix ein, um Honnold den Wolkenkratzer erklimmen zu sehen. Dem Extremsportler gelang dies innerhalb von nur 90 Minuten. Das Event steht noch immer bei Netflix als Stream zur Verfügung und schaffte es in zahlreichen Ländern sogar in die Charts des Streamers. Netflix führt das Event als Serie, in dessen Ranking Skyscraper Live etwa in Deutschland aktuell auf Platz 3 steht.

Honnold ist damit der zweite Mensch, der Taipei 101 erklommen hat. Zuvor gelang dies dem als Spider-Man von Frankreich bekannten Kletterer Alain Robert, der das Gebäude 2004 in die Knie zwang. Der Sportler war damals jedoch mit einem Seil gesichert und brauchte etwa vier Stunden.