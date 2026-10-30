Er schuf die beste Fantasy-Reihe aller Zeiten, die für 30 Oscars (!) nominiert wurde: Heute wird er 65

Ohne ihn sähe das moderne Blockbuster-Kino ganz anders aus: Regisseur Peter Jackson feiert heute seinen 65. Geburtstag. Wir blicken zurück auf den Mega-Erfolg seiner Herr der Ringe-Trilogie.

Unverfilmbar. Mit diesem Prädikat wurde lange Zeit J.R.R. Tolkiens Der Herr der Ringe umschrieben. Zwar gab es diverse Versuche, den Stoff in bewegte Bilder zu gießen. Als gelungen wurde davon jedoch keiner betrachtet. Dann meldete sich plötzlich ein Regisseur namens Peter Jackson zu Wort und wagte das Unmögliche.

Jackson, der heute vor 65 Jahren in Pukerua Bay, Neuseeland, geboren wurde, war damals für abseitige Horrorfilme wie Bad Taste (1987), Meet the Feebles (1989) und Braindead (1992) bekannt, die auf schwarzen Humor setzten und alles andere als massentauglich waren. Ausgerechnet dieser Peter Jackson sollte Tolkiens Epos knacken.

Mit Herr der Ringe hat Peter Jackson Geschichte geschrieben

Entgegen allen Widerständen pitchte Jackson nach The Frighteners (1996) mit seiner Frau und Produktionspartnerin Fran Walsh seine Vision bei Miramax. Das US-Studio war im Besitz der Filmrechte, bekam aufgrund der hohen Kosten aber kalte Füße. Daraufhin wanderte das Projekt zu New Line Cinema und erhielt grünes Licht.

Diese Version der Geschichte ist sehr verkürzt. Im Detail war alles viel komplizierter. Nicht zuletzt wurde Jackson zwischenzeitlich mit einem Ultimatum konfrontiert, seinen ursprünglichen Zwei-Filme-Plan in einen Film zusammenzustauchen. Bei New Line Cinema erhielt er jedoch rund 300 Millionen US-Dollar für drei Filme.

Die Dreharbeiten fanden in Neuseeland statt. Um Tolkiens Welt zum Leben zu erwecken, nutzte Jackson nicht nur die prächtigen Landschaften seiner Heimat. Er setzte ebenfalls auf eine nie zuvor gesehene Mischung aus praktischen und digitalen Effekten aus dem Hause Wētā FX, die neue Maßstäbe im Blockbuster-Kino setzte.

Alle Herr der Ringe-Filme im Überblick:

Jedes Studio wollte danach einen Fantasy-Blockbuster wie Herr der Ringe haben, der sich so groß und gleichzeitig so greifbar anfühlte. Spoiler: Den wenigsten ist es gelungen. Jackson feierte dafür mit den direkt hintereinander gedrehten Herr der Ringe-Filmen umso größere Erfolge, was sich schließlich auch bei den Oscars deutlich zeigte.

Insgesamt wurde die Trilogie, die zusammengerechnet etwa drei Milliarden US-Dollar in die weltweiten Kinokassen gespült hat, für 30 Oscars nominiert. 17-mal konnte Jacksons Team den begehrten Goldjungen mit nach Hause nehmen. Nachfolgend findet ihr die einzelnen Auszeichnungen und Nominierungen im Überblick.

Alle Oscars für Der Herr der Ringe: Die Gefährten

Der erste Teil der Reihe konnte bei der Oscarverleihung 2002 insgesamt vier seiner 13 Nominierungen in Gewinne umwandeln, darunter Beste visuelle Effekte.

Auszeichnungen:

Beste Kamera: Andrew Lesnie

Andrew Lesnie Bestes Make-up: Peter Owen und Richard Taylor



Peter Owen und Richard Taylor Beste Filmmusik: Howard Shore



Howard Shore Beste visuelle Effekte: Jim Rygiel, Randall William Cook, Richard Taylor und Mark Stetson

Nominierungen:

Bester Film: Peter Jackson, Fran Walsh und Barrie M. Osborne



Peter Jackson, Fran Walsh und Barrie M. Osborne Beste Regie: Peter Jackson



Peter Jackson Bester Nebendarsteller: Ian McKellen (als Gandalf)

Ian McKellen (als Gandalf) Bestes adaptiertes Drehbuch: Fran Walsh, Philippa Boyens und Peter Jackson



Fran Walsh, Philippa Boyens und Peter Jackson Bestes Szenenbild: Grant Major und Dan Hennah



Grant Major und Dan Hennah Bestes Kostümdesign: Ngila Dickson und Richard Taylor



Ngila Dickson und Richard Taylor Bester Filmschnitt: John Gilbert



John Gilbert Bester Filmsong: May It Be – Enya, Nicky Ryan und Roma Ryan



May It Be – Enya, Nicky Ryan und Roma Ryan Bester Ton: Christopher Boyes, Michael Semanick, Gethin Creagh und Hammond Peek

Alle Oscars für Der Herr der Ringe: Die zwei Türme

Der zweite Teil schnitt bei den Oscars am schlechtesten ab. Bei der Verleihung im Jahr 2003 gab es zwei Gewinne bei sechs Nominierungen.

Auszeichnungen:

Bester Tonschnitt: Ethan Van der Ryn und Michael Hopkins

Ethan Van der Ryn und Michael Hopkins Beste visuelle Effekte: Jim Rygiel, Joe Letteri, Randall William Cook und Alex Funke

Nominierungen:

Bester Film: Peter Jackson, Fran Walsh und Barrie M. Osborne

Peter Jackson, Fran Walsh und Barrie M. Osborne Bestes Szenenbild: Grant Major, Dan Hennah und Alan Lee

Grant Major, Dan Hennah und Alan Lee Bester Filmschnitt: Michael Horton

Michael Horton Bester Ton: Christopher Boyes, Michael Semanick, Michael Hedges und Hammond Peek

Alle Oscars für Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

Der dritte Teil räumte bei den Oscars 2004 alle elf Nominierungen ab und teilt sich mit Ben Hur (1959) und Titanic (1997) den Rekord für die meisten Siege in der Geschichte der Academy Awards.

Auszeichnungen:

Bester Film: Peter Jackson, Fran Walsh und Barrie M. Osborne

Peter Jackson, Fran Walsh und Barrie M. Osborne Beste Regie: Peter Jackson

Peter Jackson Bestes adaptiertes Drehbuch: Fran Walsh, Philippa Boyens und Peter Jackson

Fran Walsh, Philippa Boyens und Peter Jackson Bestes Szenenbild: Grant Major, Dan Hennah und Alan Lee

Grant Major, Dan Hennah und Alan Lee Bestes Kostümdesign: Ngila Dickson und Richard Taylor

Ngila Dickson und Richard Taylor Bester Filmschnitt: Jamie Selkirk

Jamie Selkirk Bestes Make-up: Richard Taylor und Peter King

Richard Taylor und Peter King Beste Filmmusik: Howard Shore

Howard Shore Bester Filmsong: Into the West – Fran Walsh, Howard Shore und Annie Lennox

Into the West – Fran Walsh, Howard Shore und Annie Lennox Bester Ton: Christopher Boyes, Michael Semanick, Michael Hedges und Hammond Peek

Christopher Boyes, Michael Semanick, Michael Hedges und Hammond Peek Beste visuelle Effekte: Jim Rygiel, Joe Letteri, Randall William Cook und Alex Funke

Viele Jahre nach der Herr der Ringe-Trilogie kehrte Jackson mit den Hobbit-Filmen (2012-2014) nach Mittelerde zurück. Die konnten allerdings bei den Oscars weniger auftrumpfen. Insgesamt gab es hier nur sieben Nominierungen – und keinen einzigen Gewinn. Besser schnitt Jacksons King Kong (2005) mit drei Auszeichnungen ab.