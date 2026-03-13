Er schuf eine der meistgesehenen Netflix-Miniserien: Im April startet die neue Serie des Rentierbaby-Machers bei einem anderen Streamer

Die Miniserie Rentierbaby avancierte 2024 zum großen Überraschungserfolg auf Netflix. Jetzt ist Macher und Hauptdarsteller Richard Gadd mit einer neuen Serie zurück.

Über 102 Millionen Mal wurde die Miniserie Rentierbaby seit ihrem Start im Jahr 2024 bei Netflix gestreamt: Ein unglaublicher Erfolg für Serienschöpfer und Hauptdarsteller Richard Gadd, der in der siebenteiligen Erzählung seine eigene schwierige Vergangenheit mit sexuellem Missbrauch verarbeitete. Die Serie wurde bei den Emmy Awards als beste Miniserie ausgezeichnet, auch Gadd und Co-Star Jessica Gunning erhielten Schauspielpreise.

Jetzt ist Richard Gadd mit einer brandneuen Serie zurück. Wieder ist es eine Miniserie, dieses Mal kommt sie jedoch nicht zu Netflix. Dafür startet sie bereits in wenigen Wochen.

Half Man: Darum geht's in der neuen Miniserie von Rentierbaby-Schöpfer Richard Gadd

Half Man dreht sich um die beiden besten Freunde Niall und Ruben, die seit ihrer Jugend wie Brüder sind, obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Doch damals wurden sie durch Tod und Schicksal zusammengebracht und hatten nur noch einander.

Als Ruben drei Jahrzehnte später auf Nialls Hochzeit auftaucht, wirkt er wie ausgetauscht: Er ist angespannt und unstet und scheint nicht er selbst zu sein. Plötzlich wird auf der Feier eine Gewaltexplosion entfesselt, die uns zurück in die 80er Jahre wirft und uns Stück für Stück die Vergangenheit der beiden erzählt – bis hin zur Gegenwart.

Richard Gadd fungierte bei der Serie erneut sowohl als Schöpfer, Drehbuchautor, ausführender Produzent und Hauptdarsteller. Er schlüpft in die Rolle von Ruben, während Niall von Jamie Bell (Rocketman) verkörpert wird. Darüber hinaus sind in Half Man unter anderem Stuart Campbell (Dragonworld), Mitchell Robertson (Harvest) und Neve McIntosh (Dracula) zu sehen.

Wann und wo startet Half Man in Deutschland?

Die Serie wurde für HBO und BBC One entwickelt. Hierzulande wird Half Man daher beim Streaming-Dienst HBO Max erscheinen. Dort soll sie im April 2026 an den Start gehen. Ein genaues Datum wurde noch nicht enthüllt. Die Miniserie umfasst sechs Episoden.

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