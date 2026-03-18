Er soll der Aragorn der Gen Z werden: Deshalb ist Leo Woodall der Herr der Ringe-Held, den wir jetzt brauchen

Aktuell wird Leo Woodall für die Rolle des jungen Aragorn im neuen Herr der Ringe-Film The Hunt for Gollum gehandelt. Die Wahl überrascht, denn Woodall unterscheidet sich stark von seinem Vorgänger Viggo Mortensen.

Zwölf Jahre nachdem Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere die Kinos dieser Welt erreicht hat, steht ein neuer Herr der Ringe-Kinofilm in den Startlöchern. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum reist einmal mehr in die Vergangenheit der epischen Fantasy-Saga von J.R.R. Tolkien, diesmal ist die Handlung jedoch zwischen dem Ende von Bilbos Reise und vor dem Beginn von Frodos Abenteuer in Die Gefährten angesiedelt.

Damit hat der Film die schwierige Aufgabe, einige der aus Peter Jacksons Trilogie bekannten Figuren in jüngerer Form zurückzubringen. Während das Namen wie Elijah Wood und Ian McKellen nicht davon abhält, trotz ihres vorangeschrittenen Alters wiederholt ihre ikonischen Rollen zu verkörpern, kommt das nicht für alle in Frage: Ein neuer Aragorn muss her, denn der 67-jährige Viggo Mortensen sieht sich nicht dazu berufen, den jungen Waldläufer und König in spe noch einmal zu spielen.

Der neue Favorit für die Rolle könnte sich auf den ersten Blick jedoch nicht mehr von Mortensen unterscheiden. Hinter dem Castinggerücht um Leo Woodall zeichnet sich ein Trend ab, der womöglich mit einem Generationenwandel einhergeht.

Leo Woodall ist der Anti-Viggo Mortensen: Ein neuer Aragorn für eine neue Generation?

Erst kürzlich haben wir eine Erkenntnis aus der wissenschaftlichen Studie des Center for Scholars & Storytellers (CSS) der UCLA geteilt, dass junge Menschen der Generation Z und Generation Alpha andere Männlichkeitsbilder in Filmen und Serien sehen wollen, als noch vor einigen Jahren: Sylvester Stallone in Rambo, Vin Diesel in The Fast and the Furious oder Jason Statham in The Transporter werden von Gen Z und Alpha heute abgelehnt.

Laut der Studie wollen die repräsentativen Befragten im Alter von zehn bis 24 stattdessen junge Männer sehen, die sich von "Isolation und anderen Männlichkeitsstereotypen wegbewegen" und hin zu "Verletzlichkeit und Verbindung" gehen. Das sind Werte und Rollenprofile, auf denen etwa Stars wie Timothée Chalamet (Call Me By Your Name) und Paul Mescal (Normal People) in den letzten Jahren ihre Karrieren aufgebaut haben. Als Beispiele wurden auch die aktuellen Serien-Hits The Pitt und Heated Rivalry genannt, die für ihre verletzlichen Männlichkeitsbilder gefeiert werden.

Schauen wir uns das potenzielle Aragorn-Casting für The Hunt for Gollum an, kann hier genau dieser Trend erkannt werden. Auch wenn Viggo Mortensen in Aragorn sicherlich auch eine gewisse Emotionalität und Verletzlichkeit eingebracht hat, repräsentiert er an der Seite der Gefährten doch vor allem Gefahr, Beständigkeit und Stärke.

In einer Gesellschaft, in der wir Menschen immer noch aufgrund ihres Erscheinungsbildes beurteilen und äußerliche Attribute bestimmten Charaktereigenschaften zuschreiben, ist dieser Eindruck vor allem auf Mortensens kantigen Gesichtszügen sowie seiner Statur gewachsen. Doch auch Mortensens frühere Rollen spielen da mit rein: Ein Mörder in Andrew Davis' Der perfekte Mord oder ein Kriegsveteran in Höllenjagd nach San Francisco – aber auch der treue Ehemann in Gus Van Sants Psycho-Remake und der romantische Held in A Walk on the Moon.

Wenn er uns als kapuzentragender Waldläufer Streicher vorgestellt wird, soll er zunächst eine gewisse Bedrohlichkeit mit sich bringen. Genau wie Frodo sollen wir uns fragen: Können wir ihm vertrauen? Als treuer Verbündeter mit einer königlichen Zukunft entlarvt, signalisiert er jedoch unmissverständlich: Auf Viggo Mortensen als Aragorn kann man sich verlassen. Wenn Viggo Mortensen als Aragorn die Tore in Helms Klamm aufstößt, wissen wir, dass der Tag gerettet ist.

Setzen wir den 29-jährigen Leo Woodall an diese Stelle, dann sind wir uns da plötzlich nicht mehr so sicher. Der britische Schauspieler hat sich in den letzten Jahren durch seine Rollen in der HBO-Hitserie The White Lotus, der Netflix-Serie Zwei an einem Tag, dem letzten Bridget Jones-Abenteuer Verrückt nach ihm sowie dem neuen Netflix-Thriller Vladimir einen Namen gemacht.

Darin verkörperte Woodall stets einen charmanten, aber auch unbeholfenen Typen, der nicht genau weiß, was er vom Leben möchte. Etwas spitzbübisch und jungenhaft, was durch die weichen Gesichtszüge und großen runden blauen Augen nur noch unterstrichen wird. Ein Gesicht, das man in Mittelerde womöglich eher mit einem Sam oder einem Merry in Verbindung bringen würde als mit einem Aragorn.

Deshalb könnte Leo Woodall der perfekte Aragorn in The Hunt for Gollum sein

Auch ich musste deshalb zunächst stark stutzen, als ich die Castinggerüchte gelesen habe. Wenn der neue Herr der Ringe-Film jedoch einen neuen Helden erschaffen möchte, der etwas völlig anderes repräsentiert als Mortensen, könnte Leo Woodall tatsächlich die richtige Wahl für den Job sein.

Denken wir an den jungen Aragorn aus Die Gefährten zurück, hatten wir es hier mit einer Figur zu tun, die mit dem Schicksal als Thronfolger von Gondor hadert. Aus Tolkiens Werken wissen wir, dass er sich zuvor dem Schutz des Auenlandes und weiterer Regionen Mittelerdes vor Saurons Mächten verschrieben und Gollum für 17 Jahre gejagt hat. Er führt ein einsames Leben im Exil, das nur von der aufkeimenden Liebe zu Arwen durchzogen wird: bereits damals das Abziehbild eines innerlich zerrissenen, starken und schweigsamen Mannes, wie er (wortwörtlich) im Buche steht.

Ausgehend von der Studie machen es Gen Z und Alpha daher genau richtig: Sie wollen weniger Stereotype sehen und vielfältigere Rollen, Figuren und Menschen, die echt sind und mit denen sie sich identifizieren können. Nur so kann Veränderung von Sehgewohnheiten und Erwartungen entstehen. Eine Miniatur von Viggo Mortensen zu casten, wäre womöglich nur die Wiederholung eines Heldentypus, der mittlerweile einfach aus der Zeit gefallen ist.

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Leo Woodall hingegen ist das Spiegelbild seiner Generation, der nicht nur aussieht, als hätte er schonmal ein Smartphone gesehen und wüsste, was ein TikTok-Account ist. Er repräsentiert auch die Verletzlichkeit der Jugend mit all ihren Unsicherheiten. Vielleicht ist er genau der Aragorn, den wir jetzt gerade brauchen. Oder wie Pippin in seiner unschlagbaren Logik sagen würde: Je näher wir der Gefahr sind, desto weiter sind wir vom Schaden entfernt.