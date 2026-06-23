In House of the Dragon Staffel 3 versteckt sich ein baldiger Fantasy-Superstar: Er wird Link im Zelda-Film spielen

Ein junger Schauspieler, der den kommenden Fantasy-Blockbuster Zelda anführen wird, ist ganz kurz im Auftakt von House of the Dragon Staffel 3 zu sehen. Fans können jetzt schon einen Blick auf Link werfen.

Die 1. Folge der 3. Staffel von House of the Dragon kam mittlerweile angeflogen und mündete in einer großen Seeschlacht. Aber auch vorher war schon wieder einiges los in Westeros, wo man vor lauterer Charakteren schon mal den Überblick verlieren kann. So haben viele auch nicht den kurzen Auftritt eines Schauspielers bemerkt, der in den kommenden Jahren in aller Munde sein wird. Denn er wurde als Hauptrolle Link im Fantasy-Blockbuster The Legend of Zelda auserkoren.

Wer allerdings überhaupt nichts über die Zukunft von House of the Dragon wissen möchte, sollte von hier an mit Vorsicht weiterlesen, denn das Casting könnte mit einem potentiellen Spoiler zusammenhängen!

Link-Darsteller Benjamin Evan Ainsworth spielt vor Zelda in Game of Thrones mit

Im Auftakt der 3. HotD-Staffel wird Schauspieler James Norton (Grantchester) als neue Serienfigur Ormund Hohenturm eingeführt. Der Cousin von Alicent (Olivia Cooke) erhält einen von ihr fingierten Brief, der angeblich von Aemond (Ewan Mitchell) stammt, um das Ausrücken seiner Armee zu verzögern. Dabei sehen wir neben dem geruchsempfindlichen Lord eindeutig Schauspieler Benjamin Evan Ainsworth, der im Zelda-Realfilm als Link auftreten wird und auch hier schon passenderweise Grün trägt.

Einige House of the Dragon-Fans (unter anderem auf Reddit) sind längst davon überzeugt, die Identität dieser Figur herausgefunden zu haben. Würde man schließlich einen so großen Fantasy-Star in spe wirklich nur als namenlosen und dialoglosen Diener casten?

Letzte Chance, ab hier gibt es Spoiler zur Buchvorlage Feuer und Blut! Wer mehr zu Zelda wissen möchte, springt zum nächsten Teil des Artikels.

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Wer die Buchvorlage von George R.R. Martin kennt, weiß längst, dass die ersten zwei Staffeln den jüngsten Sohn von Alicent und König Viserys (Paddy Considine) vorenthalten haben: Daeron Targaryen. Wir wissen aus dem Westeros-Geschichtsbuch, dass dieser potentielle Thronfolger bei Ormund am Honigwein als Knappe dient und vor allem über einen eigenen Drachen verfügt. So ist Daeron der Drachenreiter von Tessarion, der Blauen Königin, und somit für Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) und Team Schwarz nicht nur durch seinen möglichen Anspruch auf die Krone eine Bedrohung.

Falles es sich wirklich um Daeron handeln sollte, stellt sich natürlich die Frage, ob er wirklich eher rötliche Haare wie seine Mutter hat, oder er sich die blonde Targaryen-Mähne gefärbt hat, um sich im Konflikt nicht unnötig zur Zielscheibe des Gegners zu machen.

Mehr zum Thema House of the Dragon:

Wie es weitergeht mit dem Drachentanz, erfahrt ihr am kommenden Montag, den 29. Juni, wenn die 2. Folge der 3. Staffel bei HBO Max und Sky an den Start geht.

Der The Legend of Zelda-Film wurde in Neuseeland gedreht und kommt 2027

Die Verfilmung des legendären Nintendo-Videospiels ist seit kurzem in Neuseeland abgedreht worden und wird von Sony für einen Filmstart im Jahr 2027 vorbereitet. Neben Benjamin Evan Ainsworth als Gamer-Held Link stand dafür auch Bo Bragason (Three Girls) als Prinzessin Zelda vor der Kamera. Neuseeland diente bereits den Der Herr der Ringe- und Narnia-Filmen als Kulisse.

Hinter der The Legend of Zelda-Videospielverfilmung stehen unter anderem Regisseur Wes Ball (Maze Runner, Planet der Affen: New Kingdom) und Produzent Shigeru Miyamoto, der legendäre Game-Erfinder von Nintendo.

Und für noch mehr HotD haben wir auch schon die passende Streamgestöber-Episode zum Auftakt der neuen Season für euch:

Podcast: Wie gut ist die 3. Staffel House of the Dragon?

Die Game of Thrones-Vorgeschichte House of the Dragon meldet sich in Staffel 3 mit einem Blockbuster-Paukenschlag zurück und reicht gleich zu Beginn die lang erwartete Schlacht im Bürgerkrieg der Targaryens nach. Wir diskutieren die Westeros-Rückkehr.

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Zwischen überzeugenden Drachen, verstörenden Küssen und neuen Allianzen loten wir den eskalierenden Konflikt von Team Schwarz und Team Grün aus, der natürlich in bester GoT-Manier im Auftakt von House of the Dragon erneut Tote fordert.