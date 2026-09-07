Er spielte 12 (!) verschiedene Star Trek-Rollen: Vielen Fans bleibt aber nur eine im Gedächtnis

Dieser Schauspieler verkörperte in Star Trek bereits zwölf verschiedene Rollen: Wir verraten euch, wie häufig ihr Vaughn Armstrong bereits gesehen habt – vermutlich ohne es zu bemerken.

Viele Stars blieben Star Trek viele Jahre lang treu. Nicht nur kehrte ein Schauspieler häufiger als alle anderen in seine Star Trek-Rolle zurück (Spoiler: Es ist nicht Patrick Stewart) – Denise Crosby feierte nach ihrem Rauswurf eine triumphale Rückkehr als neuer Charakter. Wieder andere Darsteller:innen erlebten wir nicht nur in ein oder zwei Rollen, sondern gleich in mehreren.

Ein bekannter Meister der Camouflage ist Jeffrey Combs, der zuletzt Schlagzeilen machte, da er seinen Star Trek-Schurken nicht für böse hielt. Doch ein anderer Schauspieler verkörperte noch mehr Rollen als Combs und bekam dafür viel weniger Anerkennung – die Rede ist von Vaughn Armstrong.

Er spielte 12 Star Trek-Rollen: Die vielen Gesichter des Vaughn Armstrong

Armstrongs Star Trek-Karriere begann als Klingone in einer einzelnen Folge Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert. Als Captain Korris trat er in der Folge Worfs Brüder auf und gestaltete damit die erste Klingonen-zentrierte Episode aller Zeiten maßgeblich mit. Korris sollte zwar nicht der letzte Bösewicht sein, den Armstrong verkörperte – allerdings sein einziger Auftritt in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert.

Fans von Star Trek: Deep Space Nine könnten Armstrong als Cardassianer kennen: In Folge 3 spielte er Commander Gul Danar, der mit Captain Sisko (Avery Brooks) über das Schicksal eines bajoranischen Terroristen in Konflikt gerät. In Staffel 7 kehrte er dann in Folge 21 und 24 als Cardassianer Seskal zurück, der während der Rebellion gegen die Dominion sein Leben opfert.

Am treuesten blieb Armstrong den zahlreichen Geschichten in Star Trek: Raumschiff Voyager. Ganze fünf Rollen verkörperte er im Laufe der sieben Staffeln: Darunter der romulanische Wissenschaftler Dr. Telek R'Mor, die ehemalige Borg-Drohne Lansor, ein namenloser vidiianischer Captain, ein namenloser Alpha Hirogen und der klingonische Wissenschaftler Korath. Ein beeindruckendes Arsenal an Rollen – Make-up und Prothesen machen ihn dabei jedes Mal von Neuem völlig unkenntlich.

Die meisten kennen Armstrong nur aus einer Star Trek-Rolle

Auch in Star Trek: Enterprise spielte Armstrong zunächst nur zwei Alien-Nebenrollen: Als klingonischer und kreetassanischer Captain verbarg er sein Gesicht unter unzähligen Schichten Make-up – nur um diese dann für seine bekannteste Rolle abzulegen. Als Admiral Maxwell Forrest wurde er ein wiederkehrender Charakter und spielte in insgesamt 14 Episoden mit. Für Jonathan Archer (Scott Bakula) übernahm er die Rolle als Mentor und überblickte die ersten Schritte der Menschheit im All.

In der Folge Die dunkle Seite des Spiegels spielte er zudem den bösen Zwilling von Maxwell im Spiegeluniversum. Ausgerechnet seine letzte Rolle ist die, für die Armstrong Fans am besten im Gedächtnis blieb – dabei lag zu diesem Zeitpunkt bereits eine lange Star Trek-Karriere hinter dem Schauspieler. Diese könnt ihr in ihrer Gänze auf Paramount+ streamen.