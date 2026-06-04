Er spielte die Hauptrolle in einem der größten Filmklassiker – heute ist er Land-Tierarzt in Rente

Kinderstars bleiben oft nicht im Showbusiness. Auch in diesem Fall fand der einstige Superstar seine Berufung in einem ganz anderen Feld: als Tierarzt.

Im Jahr 1971 erschien mit Charlie und die Schokoladenfabrik ein Film, der bis heute als Klassiker sehr beliebt ist. Neben Gene Wilder als exzentrischer Chocolatier Willy Wonka ist vor allem Peter Ostrum als Charlie der Star des Films. Die beiden Schauspieler verband ein tiefes Band der Freundschaft. Es bliebt Ostrums einziger Film, denn er spürte eine andere Berufung.

Peter Ostrum kehrte der Schauspielerei nach dem Erfolg den Rücken und wurde Tierarzt

Für Peter Ostrum war Gene Wilder ein wichtiger Teil seines Lebens. Als Wilder 2016 starb, erklärte er Variety gegenüber, dass dies für ihn dem Verlust eines Elternteils gleichkäme.

Der Produzent David L. Wolper bot Ostrum nach dem Dreh einen Vertrag über drei weitere Filme an. Ostrum lehnte ab und bis heute sind Auftritte vor Kamera sehr rar gesät. In diesem Instagram-Reel von vor zwei Jahren könnt ihr Peter Ostrum heute sehen:

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Laut einem Interview mit Express wollte Ostrum, dass die Menschen ihn für das, was er war, bewerten, nicht für das, was er getan hatte. So hielt er seine Teilnahme an dem Film möglichst geheim. Erst Jahrzehnte später trat er wieder in die Öffentlichkeit, um über den Film und dessen Remakes und Spin-offs zu sprechen.

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Anstatt weiter als Schauspieler berühmt zu sein, strebte Ostrum eine Karriere als Tierarzt an, schreibt ScreenRant . Er besuchte das Cornell University College und bekam seinen Doktor 1984. Ein Jahr später eröffnete er seine Praxis im Dörfchen Lowville, New York und ging 2023 schließlich in Rente. Ostrum lebt mit seiner Frau noch immer in New York und hat zwei erwachsene Kinder.