Er spielte in einer der größten Sci-Fi-Serien aller Zeiten mit, jetzt ist er in der neuen Serie des Yellowstone-Machers zu sehen

Mit dem Serien-Hit Lost wurde Matthew Fox zum gefragten Star. Nach dem Ende war er jedoch wie von der Bildfläche verschwunden, wofür es mehrere Gründe gibt. Jetzt steht sein Serien-Comeback bevor.

Zwischen 2004 und 2010 wurde Matthew Fox als Hauptdarsteller in der Serie Lost weltbekannt. Nach dem Ende des Mystery-Sci-Fi-Dramas wurde es jedoch ziemlich still um den Schauspieler. Bis auf kleinere Rollen in Filmen wie Alex Cross und Bone Tomahawk hat sich Fox seither rar gemacht. Jetzt könnt ihr seine Rückkehr in der neuen Serie The Madison sehen, die von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan stammt.

Lost-Star Matthew Fox hat sich aus persönlichem Grund zurückgezogen

Am heutigen 14. März 2026 ist mit The Madison bei Paramount+ eine neue Sheridan-Serie gestartet, die nichts mit dem Yellowstone-Universum zu tun haben soll. Darin spielt Fox als Paul den Bruder von Kurt Russells Preston, der wiederum der Ehemann von Hauptfigur Stacy (Michelle Pfeiffer) ist.

Im Rahmen der New York-Premiere von The Madison sprach der Lost-Star mit Variety über seine auffällige Auszeit vom Schauspielgeschäft. Dabei bezog er sich vor allem auf das Aufwachsen seiner beiden Söhne Kyle und Byron:

Ich hatte einen Teil ihrer Kindheit verpasst, weil ich ständig am Set von Lost war, Filme drehte und alles promotete. Es war der richtige Zeitpunkt für mich, innezuhalten und mich den Menschen zu widmen, die ich am meisten liebe und die mir am wichtigsten sind.

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Mittlerweile soll er wieder eine Balance zwischen Privat- und Berufsleben gefunden haben und für ihn interessante Projekte wie die Rolle in der neuen Serie des Yellowstone-Schöpfers annehmen. Trotzdem hat der öffentliche Rückzug von Matthew Fox wohl nicht nur familiäre Gründe.

Gegen Matthew Fox wurden auch Gewaltvorwürfe erhoben

2011 wurde der Schauspieler beschuldigt , eine Busfahrerin in Cleveland angegriffen zu haben. Die Betroffene reichte eine Zivilklage ein, wonach Fox eine Gegenklage einreichte. Das Verfahren wurde anschließend eingestellt. 2012 meldete sich dann Fox' Lost-Co-Star Dominic Monaghan mit deutlichen Posts auf Twitter zu Wort. In einem mittlerweile gelöschten Beitrag schrieb er unter anderem über Fox:

Er schlägt Frauen. Keine isolierten Vorfälle. Oft.

In späteren Aussagen beteuerte Fox weiterhin seine Unschuld. In diesem Zeitraum wurde er einmal wegen Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol verhaftet, was er als großen Fehler einräumte. Die Gewaltvorwürfe gegen Fox blieben ohne Konsequenzen für den Star.

2022 und 2023 war Fox in der Miniserie Last Light und in der australischen Kriegsserie C*A*U*G*H*T zu sehen. Seine neueste Serienrolle markiert der aktuelle Start von Taylor Sheridans The Madison.