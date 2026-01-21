Er spielte vor 33 Jahren seine erste Filmrolle und ist heute einer der berühmtesten Seriendarsteller der Welt: Erkennt ihr ihn?

Die meisten kennen ihn als Star einer erfolgreichen Sitcom, doch er ist auch hinter der Kamera sehr aktiv. Sein großer Durchbruch als Serienhauptdarsteller kam 2001.

Sein Spielfilmdebüt gab dieser Star bereits acht Jahre vor dem großen Durchbruch. In einer Woody Allen-Krimikomödie aus den 90er Jahren war er als Sohn zu sehen. Seit den 2000ern ist er auch als Regisseur und Drehbuchautor tätig.

Noch ein kleiner Tipp vor der Auflösung: Trotz vieler Rollen, die er in den letzten 20 Jahren gespielt hat, wird er immer der Arzt unseres Vertrauens aus Scrubs - Die Anfänger sein.

Zach Braff spielte in seiner ersten Filmrolle Woody Allans Sohn

Als Jüngstes von 4 Kindern war Zach Braff durch seine Familie bereits geprägt. Seine Brüder sind Autoren und seinen Vater durfte er schon früh zu Aufführungen seiner Laienspielgruppe begleiten. Mit 10 Jahren hatte er seine erste eigene Bühnenerfahrung. Damals wusste er noch nicht, dass er mit 26 Jahren weltweite Berühmtheit erlangen wird als J.D. in Scrubs.

Doch fangen wir von vorne an: Seine erste Begegnung mit der Fernsehkamera machte er mit 15 Jahren für den Piloten einer Fernsehserie, die jedoch kein grünes Licht bekam. Die erste Filmrolle folgte schließlich 1993 in Manhattan Murder Mystery.

Darin spielte er den Sohn von Woody Allen und Diane Keaton. Das Ehepaar will den Todesfall seiner Nachbarin untersuchen, weil es einen Mord vermutet. Zach Braff hat als Sohn nur einen kurzen Auftritt, bei dem er seine Eltern besucht.

Mit Scrubs kam Zach Braffs Durchbruch

Es folgten weitere Auftritte in Fernsehserien und kleineren Filmen, bis schließlich 2001 Scrubs kam. Die Serie katapultierte seine Karriere empor und machte ihn zum Star.

Mit dem Trailer zur 1. Staffel Scrubs könnt ihr in Nostalgie schwelgen:

Scrubs - S01 Trailer (Englisch)

Zuletzt war Zach Braff 2024 in der Komödie French Girl - Ein Tisch für drei an der Seite von Vanessa Hudgens zu sehen. Dieses Jahr soll außerdem Scrubs als Revival zurückkehren. In der Fortsetzung kehrt Zach Braff als J.D. ans Sacred Hearts Hospital zurück und trifft dort seine alten Freund:innen wieder.

Wie die neue Scrubs-Serie ankommt, erfahren wir ab dem 25. Februar 2026. Dann startet sie in den USA. Ein Start in Deutschland ist noch nicht bekannt, es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Folgen zeitnah auf Disney+ verfügbar sein werden.