Er spielte vor 38 Jahren seine erste Rolle und ist heute einer der berühmtesten Seriendarsteller der Welt: Erkennt ihr ihn?

Er ist Schauspieler, Musicaldarsteller, Produzent, Regisseur – und wurde in einer legendären Sitcom zur kontroversen Kultfigur. Habt ihr ihn schon erkannt?

Dieser Schauspieler trat erstmals im Film Claras Geheimnis von 1988 auf und gab sein Filmdebüt an der Seite von Hollywood-Star Whoopi Goldberg (Sister Act – Eine himmlische Karriere). Habt ihr schon eine Idee, wen das Bild oben zeigt?

Kleiner Tipp vor der Auflösung: Seinen Durchbruch feierte er als sehr junger Arzt und heute kennen ihn alle als Barney.

Serienstar Neil Patrick Harris ist ein Darsteller mit vielen Talenten

Die Schauspiellaufbahn von Neil Patrick Harris begann im Schultheater in New Mexico. Im Jahr 1988 sicherte sich der Jungdarsteller seine erste Filmrolle in Claras Geheimnis. Harris spielte den Jungen David Hart, der in seiner Haushälterin Clara Mayfield (Whoopi Goldberg) eine Ersatzmutter findet. Dies brachte Harris bereits 1989 seine erste Nominierung für den begehrten Golden Globe sowie den Young Artist Award ein. Seht hier den Trailer:

Staffel 2 Trailer

Im selben Jahr landete Neil Patrick Harris seine erste Serienhauptrolle in Doogie Howser: Ein Wunderkind mit fotografischem Gedächtnis, das als Assistenzarzt in LA arbeitet. Für seine Darstellung wurde er gleich dreimal mit dem Young Artist Award ausgezeichnet. Es folgten weitere Engagements in verschiedenen Filmen und Serien und das ein oder andere Mal konnte er auch seine fantastische Gesangsstimme auspacken.

Und dann kam How I Met Your Mother. Von 2005 bis 2014 verkörperte er Barney Stinson. Eine Figur, die sich mit Begeisterung in zahlreiche Affären stürzt und die Hauptfigur Ted bei seiner Suche nach der Liebe begleitet (und gelegentlich auch sabotiert).



Dafür wurde er viermal hintereinander für den Emmy als Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series nominiert und wird aufgrund der Popularität der Serie vermutlich noch Jahrzehnte lang damit in Verbindung gebracht werden.

Neben seinen Performances vor der Kamera war Harris regelmäßig in Broadway-Musicals aktiv, außerdem folgten weitere Film- und Serienrollen. Sein letzter Fernsehauftritt fand in Dexter: Wiedererwachen statt, wo er als ekelhafter Serienkiller zu sehen war.

Fun Fact am Rande: Die in How I Met Your Mother gezeigten Zaubertricks seiner Figur Barney wurden von Harris selbst durchgeführt. Denn zu seinen zahlreichen Interessen zählt auch seine Nebentätigkeit als Magier.