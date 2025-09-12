"Er starb mittellos und ohne zu wissen, dass sein Film als Meisterwerk gelten würde", aber eine Regielegende bewundert ihn

Der Pate-Regisseur Francis Ford Coppola bringt seine Liebe für eine weitere Filmlegende zum Ausdruck, die heute als absoluter Meister des visuellen Humors gilt.

Die prominenten Besuche in dem sogenannten Criterion Closet sind eigentlich ein Muss für jeden Film-Fan. Regelmäßig lädt das US-Heimkino-Label namens Criterion Collection verschiedenste Stars und Kreative ein, um sich im klaustrophobischen Archiv ein paar Blu-rays oder DVDs auszusuchen und dabei über ihre Lieblingsfilme zu sprechen. Und das Beste: das Ganze passiert komplett kostenlos auf YouTube.

Ende letzten Jahres war auch Regisseur Francis Ford Coppola (Der Pate, Apocalypse Now) zu Gast, der im Criterion-Schrank seine Liebe für einen längst verstorbenen Kollegen zum Ausdruck brachte.

Regielegende Francis Ford Coppola schwärmt für Comedy-Ikone Jacques Tati

Als erstes Mitbringsel suchte Coppola sich die Box mit dem Gesamtwerk des französischen Komikers Jacques Tati aus. Der 1982 verstorbene Filmschaffende machte sich vor allem mit seiner Kunstfigur Monsieur Hulot einen Namen und führte auch eigenhändig Regie. Sein amerikanischer Bewunderer hebt dabei vor allem sein humoristisches Meisterwerk Playtime - Tatis herrliche Zeiten von 1967 hervor. Darin sucht Holut auf der Suche nach einem anderen Mann ein Büro auf, wo allerlei Missgeschicke vonstatten gehen.

Jacques Tati war ein wundervoller Filmemacher, der an den Film, den er machen wollte glaubte und sein gesamtes Vermögen dafür verwendete, weil das Finanzierungssystem der damaligen Zeit ihn nicht finanzieren würde. Er kam raus, war ein großer Flop und er starb mehr oder weniger mittellos, ohne zu wissen, dass sein Film als Meisterwerk gelten würde.

Kein Wunder eigentlich, dass der Regisseur des Mega-Flops Megalopolis, für den Francis Ford Coppola sage und schreibe 120 Millionen US-Dollar aus der eigenen Tasche ausgab, sich mit dem vermeintlich-verkannten Genie Tati identifizieren mag.

Weitere Titel, die der Regisseur sich aussuchte, waren sein eigener Film Rumble Fish, das musikalische Comedy-Drama Dance, Girl, Dance von seiner Mentorin Dorothy Arzner und die Noel Coward-Box.

Kann man Jacques Tatis Playtime irgendwo streamen?

Wer sich jetzt selbst von der Genialität Tatis überzeugen möchte, findet seinen Film Playtime als Flatrate-Titel auf dem Kanal Arthaus+ bei Amazon. Alternativ gibt es ihn als Leih -und Kauftitel beim regulären Amazon oder auch Apple TV und Co.