Er verlor nur knapp die Rolle von Rick in The Walking Dead an Andrew Lincoln – dann führte er die besten Sci-Fi-Serie des 21. Jahrhunderts an

The Walking Dead ohne Andrew Lincoln als Rick Grimes? Kaum vorstellbar, doch beinahe wäre es so gekommen. Der einst geplante Darsteller fand aber später sein Glück bei einer anderen Serie.

Die Zombieserie The Walking Dead bestimmte jahrzehntelang die heimischen Bildschirme und brachte es auf beeindruckende 11 Staffeln. Natürlich bedeutete dieser Erfolg auch für Hauptdarsteller Andrew Lincoln einen immensen Karriereschub, als Ex-Polizist Rick Grimes wurde er schnell zum absoluten Fanliebling. Dabei sollte die Rolle ursprünglich an jemand anderen gehen: Hollywood-Star Thomas Jane (Deep Blue Sea).

Zwar wurden auch diese fünf Schauspieler damals für den Rick-Part in Erwägung gezogen, klarer Favorit für Showrunner Frank Darabont (Die Verurteilten) war jedoch Jane, mit dem er wenige Jahre zuvor bereits bei der Stephen King-Adaption Der Nebel zusammengearbeitet hatte. Es sollte allerdings anders kommen...

Weltraum statt Zombies: Thomas Jane wurde nicht Rick Grimes, dafür aber Star der Sci-Fi-Serie The Expanse

Wie Screen Rant die Casting-Situation von damals zusammenfasst, pitchte Darabont die Serien-Idee zu The Walking Dead mit Thomas Jane als Rick Grimes dem Sender HBO. Doch der Sender ließ sich zu viel Zeit, Darabont konnte stattdessen einen Deal mit AMC, der späteren Heimat der Zombieserie, aushandeln. Nun war Jane aber zeitlich nicht mehr verfügbar, da er mittlerweile als Star der Serie Hung - Um Längen besser verpflichtet wurde. Die Rolle von Rick ging letzten Endes bekanntlich an Andrew Lincoln.

Grämen musste sich Jane wegen dieser verpassten Gelegenheit glücklicherweise nicht. So wurde er für seine Darstellung in Hung von der Kritik gelobt und erhielt drei Golden Globe-Nominierungen. Doch das wahre Serien-Highlight in seiner Vita sollte erst noch folgen: 2015 – also fünf Jahre nach dem Start von The Walking Dead – bekam er eine der Hauptrollen in The Expanse. Die komplexe und visuell herausragende Space Opera gilt als Science-Fiction-Meilenstein der TV- und Streaming-Geschichte, nicht umsonst landete sie im Moviepilot-Ranking der besten Sci-Fi-Serien des 21. Jahrhunderts auf Platz 1!

Sci-Fi-Meisterwerk The Expanse: Thomas Jane schwärmt noch heute von der Serie

In 24 der insgesamt 62 Folgen von The Expanse spielte Jane den Detektiv Josephus "Joe" Miller, der zu Beginn der Geschichte für eine private Sicherheitsfirma ermittelt und eine vermisste Frau aufspüren soll. Der Fall ist jedoch viel größer als angenommen und treibt den Schnüffler an seine Grenzen.

Selbst Jahre nach dem Ende der Serie denkt Jane noch immer gerne an seine Erfahrung bei den Dreharbeiten zurück, wie er Popverse vor einigen Monaten verriet:



Jeder Tag war ein kleines magisches Erlebnis. Es war eine Freude, am Set zu erscheinen. Alle, die das Projekt leiteten, waren einfach Superstars in ihrem Fach.



Obwohl er als Darsteller nur bis Staffel 4 von The Expanse dabei war, kehrte Jane danach noch einmal zur Sci-Fi-Serie zurück – und zwar als Regisseur. Bei Episode 3 der 5. Staffel (Titel: Mutter) stand er nämlich hinter der Kamera, was er als "großartigste Erfahrung" bezeichnete.

Streamen könnt ihr The Expanse in der Abo-Flatrate von Amazon Prime, wo aktuell ebenso The Walking Dead auf Abruf verfügbar ist. Die Zombieserie gibt es zudem auch bei Disney+ und Netflix im Angebot.