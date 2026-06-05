Er war als Giles aus Buffy bekannt: Schauspieler Anthony Head im Alter von 72 Jahren verstorben

Er begeisterte und berührte Millionen Fans durch seine Rolle als Wächter Giles in der Kultserie Buffy - Im Bann der Dämonen. Jetzt ist Schauspieler Anthony Head verstorben.

Als ebenso sanftmütiger wie humorvoller Wächter der titelgebenden Jägerin in Buffy - Im Bann der Dämonen wurde Anthony Head als Rupert Giles weltberühmt. Daneben zählte der Star generell zu den profiliertesten britischen TV-Darstellern. Jetzt ist er im Alter von 72 Jahren gestorben.

Buffy und Ted Lasso gehören zu den größten Rollen von Anthony Head

Anthony Head wurde am 20. Februar 1954 in London geboren. Seine Ausbildung absolvierte er an der London Academy of Musical and Dramatic Art, wonach er seine ersten Rollen in Theaterstücken spielte. Anschließend wurde er vor allem als TV-Star bekannt, wo er in zahlreichen Produktionen mitgespielt hat.

Neben ersten Erfolgen verschlug es ihn Anfang der 90er in die USA, wo ihm als Rupert Giles in der Rolle des Wächters der Vampir- und Dämonenjägerin Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar) in Buffy - Im Bann der Dämonen der große Durchbruch gelang.

Nach diesem Erfolg, mit dem Anthony Head bis zu seinem Tod und darüber hinaus verbunden bleibt, spielte er unter anderem in der schrägen Comedy-Serie Little Britain mit. Außerdem übernahm er die Rolle des Uther Pendragon in der BBC-/NBC-Fantasyserie Merlin - Die neuen Abenteuer.

Neben TV-Rollen spielte der Brite auch in vielen Filmen mit. Dazu gehören unter anderem Scoop - Der Knüller, Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street, Repo! The Genetic Opera und Ghost Rider 2: Spirit of Vengeance.

Zuletzt war Anthony Head neben seiner Rolle als Lord Sheffield in Staffel 2 des Netflix-Hits Bridgerton als Ex-Footballclub-Besitzer Rupert Mannion in der beliebten Apple TV-Serie Ted Lasso zu sehen. Laut Collider gaben seine Töchter Emily Head und Daisy Head den Tod ihres Vaters bekannt, der am 5. Juni 2026 friedlich im Kreise seiner Familie an den Komplikationen einer Lungenentzündung verstorben sei.