"Er war bösartig und hochmütig": Der Regisseur von Der Name der Rose hat sehr schlechte Erinnerungen an diesen Oscar-prämierten Schauspieler

In seiner über 50-jährigen Karriere hat Jean-Jacques Annaud mit vielen Stars zusammengearbeitet. Und nur einer hat sich völlig daneben benommen – beim Dreh des Kult-Thrillers Der Name der Rose.

Mit 13 Filmen und einer Fernsehserie hat Jean-Jacques Annaud vielleicht nicht die längste Liste an Kunstwerken aller Regisseure, dennoch hat er sich mit ein paar Filmen unsterblich gemacht. Eines seiner bekanntesten Werke ist Der Name der Rose von 1986. Gleichzeitig ist es auch der Film, bei dem er seine schlimmste Erfahrung mit Starallüren gemacht hat.

F. Murray Abraham beleidigte bei Der Name der Rose Schauspiel-Kollege Sean Connery

Annaud war 2023 beim Lumière Film Festival in Lyon zu Gast und gab dort seine Masterclass. Deadline berichtete von seinen Erzählungen über die Erfahrungen, die er mit Schauspieler:innen gemacht hatte. Dabei erzählte er unter anderem davon, dass er Castings als ermüdend empfinde und wie man mit Stars umgehen muss. Scheinbar hat er für sich eine sehr gute Methode entwickelt, da er nur von einer negativen Erfahrung mit einem Darsteller zu berichten wusste:

Meine einzige schlechte Erinnerung an einen Schauspieler jemals während meiner gesamten Karriere – und ich glaube, ich habe Tausende von Schauspieler:innen angeleitet – war F. Murray Abraham, der den Inquisitor [in Der Name der Rose] spielte.

Laut eigenen Aussagen wurde er eigentlich vor Sean Connery gewarnt, doch ihn beschreibt der Regisseur als einen “absoluten Traum”. F. Murray Abraham dagegen sei hochnäsig gewesen und hätte den Angaben des Regisseurs nach auf seinen Kollegen Connery herabgeblickt.

Er sagte: ‘Ich habe den Oscar und er ist ein alter Idiot.’ Sie kamen beide zu spät, weil Sean nicht auf F. Murray warten wollte und F. Murray nicht auf Sean warten wollte … es war wie auf dem Schulhof.

Abraham war es, der den Bogen immer weiter überspannte. Schließlich kam er zu seinem letzten Drehtag zu spät. Das konnte der Regisseur nicht länger auf sich sitzen lassen. Als der Schauspieler mittags erst zum Dreh erschien, obwohl er bereits am Morgen hätte da sein sollen, war Annaud vorbereitet.

Er kam zu mir und ich sagte: 'Kein Problem, wir haben Ihren letzten Drehtag ans Ende der Dreharbeiten verlegt. Die Leute dort sind Anwälte und Gerichtsvollzieher, Sie verstoßen gegen Ihren Vertrag. Sie werden hier bleiben und Ihre Kosten aus eigener Tasche bezahlen.' Er sah mich an und sagte: 'Touché'. Er blieb auf eigene Kosten und wir drehten seine letzte Szene am letzten Tag.

Connery und Abraham sind nach dem Dreh wahrscheinlich keine engen Freunde mehr geworden. Doch zumindest waren sie professionell genug, um 2000 ein weiteres Mal für Forrester - Gefunden! gemeinsam vor die Kamera zu treten.

