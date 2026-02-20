Er war Dr. Mark "McSteamy" Sloan in Grey's Anatomy: Eric Dane ist tot

Eric Dane ist am 19. Februar im Beisein seiner Familie verstorben. Der Schauspieler war als Dr. Mark "McSteamy" Sloan in Grey's Anatomy und Cal Jacobs in Euphoria bekannt.

Eric Dane ist tot. Der 53-jährige Schauspieler wurde am 19. Februar 2026 tot in seinem Zuhause in Los Angeles aufgefunden. Dane wurde vor einem Jahr mit der Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose, auch ALS genannt, diagnostiziert, der er nun erlag.

Der Schauspieler war unter anderem für seine Rolle als Dr. Mark "McSteamy" Sloan in der beliebten US-Krankenhausserie Grey's Anatomy sowie als Cal Jacobs in der HBO-Serie Euphoria bekannt.

Eric Dane erlag seiner Krankheit ALS nur ein Jahr nach der Diagnose

Danes Familie veröffentlichte ein Statement zum Tod des Schauspielers gegenüber dem People Magazine . Dieses lautet wie folgt:

Mit schweren Herzen müssen wir mitteilen, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf mit ALS verstorben ist. Er hat seine letzten Tage im Beisein seiner Freunde, seiner hingebungsvollen Ehefrau und seiner beiden wundervollen Töchter, Billie und Georgie, verbracht, die der Mittelpunkt seiner Welt waren.

Während seiner Reise mit ALS ist Eric zu einem leidenschaftlichen Verfechter für Bewusstsein und Forschung geworden, bestimmt, einen Unterschied für andere zu machen, die den gleichen Kampf kämpfen. Er wird schwer vermisst und für immer liebevoll erinnert werden. Eric hat seine Fans geliebt und ist für immer dankbar für den Erguss an Liebe und Unterstützung, die er erfahren hat. Die Familie bittet um Privatsphäre, während sie diese unmögliche Zeit navigiert.

Dane erklärte im April 2025, dass er an ALS erkrankt war. Zuletzt war er durch seine Krankheit auf einen Rollstuhl angewiesen.

Eric Dane gelang mit Grey's Anatomy der große Durchbruch

Eric Dane wurde am 9. November 1972 in San Francisco geboren und zog nach seinem Schulabschluss nach Los Angeles, um Schauspieler zu werden. In den späten 90er Jahren war er in kleinen Rollen in Serien wie Saved by the Bell und Roseanne zu sehen, bevor er Anfang der 2000er Jahre eine wiederkehrende Rolle in der Serie Gideon's Crossing ergattern konnte.

Sein Durchbruch gelang ihm mit der Rolle von Dr. Mark Sloan, die er in Grey's Anatomy ab der 2. Staffel bis zur 8. Season spielte. Er kehrte später in Staffel 9 und Staffel 17 noch einmal in der Rolle zurück. "McSteamy" genannt, galt er als einer der großen Fanlieblinge der beliebten Krankenhausserie. Ab dem Jahr 2019 war er in der HBO-Serie Euphoria als Cal Jacobs zu sehen, dem Vater von Jacob Elordis Figur Nate Jacobs. Er kehrte auch für die 3. Staffel von Euphoria zurück, die ab April bei HBO Max zu sehen sein wird.

Neben weiteren Serienrollen in Charmed und Michael Bays The Last Ship stand Dane während seiner Karriere auch für zahlreiche Filme vor der Kamera. Sein Filmdebüt gab der Schauspieler in Rich Cowans The Basket, später war Dane unter anderem in dem Marvel-Kracher X-Men: Der letzte Widerstand, der Tragikomödie Marley & ich, der romantischen Komödie Valentinstag sowie dem Psychothriller Open Water 2 zu sehen.

Eric Dane heiratete 2006 die Schauspielerin Rebecca Gayheart, mit der er zwei Töchter, Billie und Georgie, hinterlässt.