"Er war ein herausragender Künstler": George Lucas und Steven Spielberg würdigen den legendären Plakatdesigner Drew Struzan, dem sie viel zu verdanken haben

Der wohl größte Poster-Künstler der Filmgeschichte ist von uns gegangen. Nun erinnern sich George Lucas und Steven Spielberg an die Meisterwerke von Drew Struzan.

Egal ob Star Wars, Harry Potter oder Indiana Jones: Drew Struzan war eine absolute Hollywood-Legende. Der US-amerikanische Künstler und Illustration hat die Poster zu unzähligen Klassikern gestaltet und sich mit seinen glühenden Farben für immer im Gedächtnis der Filmgeschichte verewigt. Am 13. Oktober 2025 ist Struzan im Alter von 79 Jahren an den Folgen seiner Alzheimererkrankung gestorben.

Er hinterlässt ein gewaltiges Vermächtnis.

George Lucas und Steven Spielberg erinnern sich an Hollywoods Poster-Meister Drew Struzan

Struzans Werke waren das Tor in faszinierende Welten, ein Versprechen des Staunens und eine Einladung, sich für zwei Stunden in einem dunklen Raum mit fremden Menschen in der Magie der bewegten Bilder zu verlieren. Von Zurück in die Zukunft über Blade Runner bis zu Das Ding aus einer anderen Welt: Über 150 Poster hat Struzan im Lauf seiner Karriere geschaffen – eines ikonischer als das andere.

Vor allem mit zwei Filmemachern hat er regelmäßig zusammengearbeitet: George Lucas und Steven Spielberg. Nach seinem Tod erinnern sich die beiden an den Poster-Meister, der bis heute Künstler:innen inspiriert und auch aus dem Marketing von Filmen nicht wegzudenken ist. Gerade im Zusammenspiel der Nostalgie für die 1980er Jahre ist der Struzan-Look wieder mehr als gefragt bei einigen Projekten.

Lucas hält in einem Statement folgende Gedanken fest:

Drew war ein herausragender Künstler. Seine Illustrationen haben die Spannung, den Ton und den Geist jedes meiner Filme, den seine Kunstwerke repräsentierten, vollständig eingefangen. Seine Kreativität eröffnete durch ein einziges illustriertes Bild eine Welt voller Leben in lebendigen Farben ... schon auf den ersten Blick. Ich hatte das Glück, immer wieder mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen.

Auch Spielberg hat ein Statement zu Struzans Tod verfasst:

Drew schuf Event-Kunst. Seine Plakate machten viele unserer Filme zu Zielen ... und die Erinnerung an diese Filme und das Alter, in dem wir sie gesehen haben, kommt immer wieder zurück, wenn wir nur einen Blick auf seine ikonischen fotorealistischen Bilder werfen. In seinem eigenen, von ihm erfundenen Stil zeichnete niemand wie Drew.

Drew Struzan hat mit seinen Postern die öffentliche Wahrnehmung zahlreicher Blockbuster geprägt

Drew Struzan hat zu allen sechs Star Wars-Filmen von George Lucas Poster entworfen. Besonders eindrücklich gestaltet sich hier, dass sie Übergänge zwischen den einzelnen Episoden der jeweiligen Trilogien fließend sind, sodass man sie perfekt nebeneinander hängen kann und dadurch ein großes Bild der Sternensaga entsteht.

Mit Steven Spielberg hat Struzan u.a. an E.T. und Hook gearbeitet, ganz zu schweigen von der Indiana Jones-Reihe. Darüber hinaus steuerte er das Posterdesign zu zahlreichen von Spielberg produzierten Filmen bei. Neben dem bereits erwähnten Zurück in die Zukunft gehört dazu auch der Abenteuerklassiker Die Goonies.

