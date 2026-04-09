Er war eine deutsche Schauspiellegende: Mario Adorf im Alter von 95 Jahren gestorben

Er zählte zu den größten deutschen Schauspielern und hat in seiner langen Karriere über 200 Rollen gespielt. Jetzt ist Mario Adorf im Alter von 95 Jahren verstorben.

Mit Rollen in Filmen und Serien wie Die Blechtrommel und Kir Royal galt Mario Adorf als einer der größten deutschen Schauspieler. Wie dem Spiegel von seinem langjährigen Manager Michael Stark bestätigt wurde, ist der Star jetzt im Alter von 95 Jahren gestorben.

Mario Adorf war einer der geschätztesten deutschen Schauspieler

Mario Adorf wurde am 8. September 1930 in Zürich als Sohn einer deutschen Röntgenassistentin und einem italienischen Chirurgen geboren. Nachdem er in ärmlichen Verhältnissen bei seiner Mutter aufgewachsen ist, studierte er nach dem Abitur zunächst Philosophie und Theaterwissenschaften in Mainz. In Zürich brach er dieses Studium dann ab, um seiner Leidenschaft als Schauspieler mit einem Studium an der Münchner Otto-Falckenberg-Schule nachzugehen.

Nachdem er von 1955 bis 1962 dem Ensemble der Münchner Kammerspiele angehörte, landete er schon bald erste Filmrollen. Mit der Darstellung des angeblichen Frauenmörders Bruno Lüdke in Nachts, wenn der Teufel kam feierte er seinen großen Durchbruch. Fortan spielte er erfolgreich in zahlreichen Filmen und Serien mit, wobei ihm ab den 1960ern auch international viel Erfolg wie in dem Hollywood-Western Sierra Charriba beschert war.

Zu den eindrucksvollsten Leistungen in Adorfs Karriere zählt seine Schurkenrolle Santer in Winnetou. Die bedeutendsten Filme und Serien im vielfach preisgekrönten Schaffen des Stars sind Die Blechtrommel, Kir Royal, Die Verlorene Ehre der Katharina Blum oder Der große Bellheim. Neben Kino und Fernsehen war Adorf auch im Theater eine Größe. So lief er unter anderem 2002 die Nibelungen-Festspiele in Worms ins Leben, wo er in den ersten beiden Jahren auch selbst als Schauspieler beteiligt war.

Laut Adorfs Manager ist der Schauspieler am Mittwoch, den 8. April 2026, nach kurzer Krankheit in seiner Pariser Wohnung eingeschlafen.