Er war einer der größten Künstler des Kinos: Béla Tarr ist tot

Kaum jemand hat dermaßen einnehmende Filme gedreht wie Béla Tarr. Nun ist der ungarische Regisseur im Alter von 70 Jahren gestorben. Er hinterlässt ein unfassbares Werk.

Mit Béla Tarr geht ein ganz großer Filmemacher von uns. Nicht nur in seiner Heimat, Ungarn, sondern im gesamten Weltkino war er ein Name, der für unvergleichliche Erfahrungen in der Kunst der bewegten Bilder stand. Mit dem fast achtstündigen Satanstango drehte er eines der bedeutendsten Werke der Filmgeschichte.

Die Europäische Filmakademie verkündet seinen Tod in einer Pressemitteilung:

Mit tiefer Trauer gibt die Europäische Filmakademie bekannt, dass der legendäre ungarische Filmregisseur Béla Tarr heute Morgen nach langer schwerer Krankheit verstorben ist.

Weiter heißt es:

Die Europäische Filmakademie trauert um einen herausragenden Regisseur und eine Persönlichkeit mit starker politischer Stimme, der nicht nur von seinen Kollegen hochgeschätzt, sondern auch vom Publikum weltweit gefeiert wurde.

Die hypnotisierenden Schwarz-Weiß-Welten von Béla Tarr

Béla Tarr wurde am 21. Juli 1955 im ungarischen Pécs geboren und interessierte sich bereits in seiner Kindheit und Jugend für das Kino. Bereits im Alter von 16 Jahren unternahm er erste Versuche, seine Ideen mit der Kamera festzuhalten, ehe er sich unter dem Dach der Béla-Balázs-Filmstudios professionell weiterbilden konnte.

Nach seinem Kurzfilm Hotel Magnezit finanzierten ihm die Béla-Balázs-Filmstudios die Arbeit an seinem Langfilmdebüt, das 1979 unter dem Titel Family Nest ins Kino kam. Es folgten weitere Arbeiten für Film und Fernsehen, wobei Tarr in den frühen Jahren seiner Karriere vom Sozialistischen Realismus und Andrei Tarkowski beeinflusst wurde.

Tarr hatte jedoch nicht nur offenkundige Vorbilder, sondern entwickelte bald selbst einen unverkennbaren Stil, der ihn in eine prägende Stimme des Kinos verwandelte. Seine Geschichten, die in einem ruhigen Erzähltempo vorgetragen werden und mit langen Plansequenzen aufwarten, sind aufgeladen von einer existenziellen Wehmut.

Nicht selten tauchen wir bei Tarr durch schwarz-weiße Bilder in trostlose Räume ein und bewegen uns minutenlang durch verlorene Landschaften. Hoffnungslosigkeit und Zerfall von Menschlichkeit und Gesellschaft gehören zu den prägenden Themen seiner Filme. Die Figuren leiden und suchen nach einem Sinn, ohne diesen zu finden.

Béla Tarr hat sich für das Ende der Welt alle Zeit genommen

Tarrs Filme sind von einer großen Dunkelheit durchzogen, mitunter wirken sie geradezu apokalyptisch – schemenhafte Aufzeichnungen vom Ende der Welt. Aufwendige Genre-Filme hat er allerdings nie gedreht. Stattdessen beobachten wir oft den unscheinbaren Alltag der Figuren, der durch ein bestimmtes Ereignis aufgerüttelt wird.

Hart und kompromisslos fühlen sich Tarrs Filme an. Aufgrund ihrer Langsamkeit fordern sie sehr viel Geduld beim Schauen, belohnen dafür aber mit Tauchgängen in ungeheuerliche Welten aus Licht und Schatten. Gleichzeitig tragen sie eine tiefe Zärtlichkeit in sich, wenn sie sich dem Grauen der menschlichen Existenz nähern.

Am liebsten würde man die einsamen Orte, an die Tarrs Filme entführen, so schnell wie möglich wieder verlassen, solch quälendes Unbehagen strahlen sie aus. Doch dann ist da eine dermaßen hypnotisierende Kraft, die den Bildern innewohnt, dass man unmöglich gehen kann. Tarr hat einen in das Kino gezogen wie kaum jemand anderes.

Die vergehende Zeit, sowohl im Film als auch beim Filmschauen, spielte dabei stets eine entscheidende Rolle. Als eine der markantesten Stimmen des Slow Cinema hat Tarr die zerreißende Vergänglichkeit eines kostbaren Augenblicks genauso erfahrbar gemacht wie die unerträgliche, alles verschlingende Melancholie der Ewigkeit.

Es erfordert Mut, sich in Béla Tarrs Filmen zu verlieren

Neben dem erwähnten Satanstango gehören Verdammnis, Die Werckmeisterschen Harmonien und Der Mann aus London zu den prägenden Filmen des Regisseurs, der sich 2011 mit Das Turiner Pferd und der wohl eindrücklichsten Kartoffelschälszene von der großen Leinwand verabschiedete. Er hinterlässt ein gewaltiges Schaffen.

Zwei wichtige Weggefährten waren der Autor László Krasznahorkai und der Komponist Mihály Vig, die im Lauf der Jahre immer wieder mit Tarr zusammengearbeitet haben. Obwohl seine Filme bedacht sind, Worte und Musik so sparsam wie möglich einzusetzen, hinterlassen sie einen umso größeren Eindruck, wenn sie wirklich erklingen.

Wer sich auf einen Film von Béla Tarr einlässt, spürt den nassen Asphalt, der sich durch klagende Straßen zieht, vernimmt das Knirschen der Steine unter Stiefeln und erfährt, was es bedeutet, ins Angesicht der Stille zu blicken. Es erfordert Mut, sich in einem solch einnehmenden Werk zu verlieren, aber genau dazu hat uns Tarr aufgefordert.