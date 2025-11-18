Er war nur in 3 Star Trek-Folgen dabei und starb einen tragischen Tod: Deshalb vermissen Fans Lon Suder bis heute

Bis heute trauern Star Trek-Fans einem Charakter hinterher, der bereits nach drei Episoden wieder ausschied: Wir erzählen euch die Geschichte von Lon Suder in Star Trek: Raumschiff Voyager.

In Star Trek: Raumschiff Voyager verfolgten Fans sieben Staffeln lang den Versuch von Captain Janeway (Kate Mulgrew) und ihrer Crew, nach einem Sprung in den weitentfernten Delta-Quadranten nach Hause zu finden. Erstmals in den 24 Jahren seit Serienende werden wir bald ein Voyager-Crewmitglied in einer neuen Star Trek-Serie wiedersehen: Doch es ist nicht der Charakter, dem viele Fans bis heute hinterher trauern.

Die Rede ist von Lon Suder, gespielt von Brad Dourif. Der Betazoide trat nur in drei Episoden von Raumschiff Voyager auf – doch er hinterließ einen bleibenden Eindruck und wird bis heute vermisst.

Lon Suder überzeugte Star Trek-Fans mit nur drei Episoden Voyager

Am Ende der 2. Staffel trifft die Voyager-Crew auf eine Gruppe von Maquis: eine Widerstandsgruppe, die Cardassianer bekämpft. Unter den Mitgliedern, die sich zeitweise der Voyager anschließen, ist auch der Betazoide Lon Suder. Dieser bringt eine dunkle Seite mit sich: Immer wieder wird er von spontanen Gewaltausbrüchen erfasst.

Ohne cardassianische Ablenkung fordert Suders nächste Wutanfall ein tragisches Opfer: Er tötet ein Crewmitglied der Voyager. Es ist dann ausgerechnet der rationale Vulkanier Tuvok (Tim Russ), der sich Suder annimmt und versucht, seine Persönlichkeitsstörung mit vulkanischer Gedankenkraft zu heilen. Leider bleibt ihm für seine Versuche jedoch nicht besonders viel Zeit.

Schon drei Episoden später, in Episode 1 von Staffel 3 (Der Kampf ums Dasein, Teil II), stirbt Suder bei einem Angriff der Kazon den Heldentod. Sein Opfer sorgt dafür, dass die Crew die Kontrolle über die Voyager zurückerlangen kann – doch abgesehen von Tuvok sieht kaum jemand mehr in seinem Andenken als einen unkontrollierbaren Psychopathen.

Fans finden: Suder hätte ein fester Teil von Star Trek werden sollen

Bis heute haben Fans Lon Suder nicht vergessen. Wann immer auf Reddit jemand fragt: "Welche Trek-Charaktere, die zu früh getötet oder aus der Serie genommen wurden, mögt ihr am liebsten?" findet man Suder zuverlässig in den Kommentaren:

"Wohl einer der besten in Trek", "Was würde ich dafür geben, ihn als festes Mitglied der Besetzung von TNG oder DS9 zu haben" oder "Es ist schwer, einen liebenswerten Serienmörder zu übertreffen", so klingen die Lobeshymnen – ein anderer User widmet Suder sogar einen eigenen Reddit -Thread:

Lon Suder. Ich schaue mir gerade Voyager noch einmal an und verdammt, seine Figur ist einfach großartig und hervorragend gespielt. Seine Geschichte hat mich total gefesselt. Ich liebe sie. Was meint ihr dazu?

Das hat wohl auch viel mit Schauspieler Brad Dourif zu tun, der seine Karriere mit Filmen wie Einer flog über das Kuckucksnest begann, dann als Mörderpuppe Chucky und Herr der Ringe-Bösewicht Schlangenzunge brillierte, und sogar eine der besten Akte X-Folgen (Die Botschaft) als Psychopath bereicherte.

Lon Suder kehrte nie zu Star Trek zurück – Für Voyager geht es weiter

Auch ein ScreenRant -Artikel beklagt den frühzeitigen Tod des "interessantesten Voyager-Charakters". Einen offiziellen Grund für Suders schnellen Abgang gibt es nicht. Fans mutmaßen, dass seine Hintergrundgeschichte für eine optimistische Serie wie Star Trek zu düster gewesen sei, um zu einem Hauptcharakter zu werden. Star Trek: Voyager bekommt nach über 20 Jahren zwar endlich ein würdiges Ende, wir müssen uns wohl aber damit abfinden, Lon Suder nicht mehr zu Gesicht zu bekommen.

Die nächste Star Trek-Serie, die sogar den Voyager-Holo-Doktor Robert Picardo zurückbringt, ist Star Trek: Starfleet Academy. Diese erscheint am 15. Januar 2026 exklusiv bei Paramount+ im Stream.