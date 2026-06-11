Er war schon 4 Mal nominiert, jetzt klappt es endlich: Ridley Scott bekommt einen Oscar

Dieses Jahr bekommt mit Ridley Scott ein weiterer absoluter Meisterregisseur seinen längst überfälligen Oscar. Er war bereits viermal nominiert, konnte jedoch bislang nie einen mit nach Hause nehmen.

Mit welchem Tempo Ridley Scott im Alter von 88 Jahren noch Filme herausbringt, grenzt wirklich an ein Wunder. Dieses Jahr startet noch sein neuer Dystopien-Action-Thriller Das Ende der Sterne, zu dem es auch bereits einen ersten Trailer gibt. Was ebenfalls an ein Wunder grenzt, ist der Fakt, dass Scott bis heute noch keinen einzigen Oscar gewonnen hat. Doch das soll sich dieses Jahr noch ändern.

Scott erhält den Ehrenoscar nach vier gescheiterten Nominierungen

Wie Variety berichtet, wurde jetzt bekannt gegeben, dass Ridley Scott diesen November endlich den Ehrenoscar bei den Governors Awards verliehen bekommen wird. Mit ihm zusammen werden auch die Schauspiel-Legende Glenn Close und der erste schwarze Animator von Disney Floyd Norman den Preis verliehen bekommen. Die Governors Awards werden am 15. November in Los Angeles kurz vor Scotts 89. Geburtstag verliehen.

Der Regisseur legendärer Sci-Fi-Klassiker wie Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt oder Blade Runner wurde bereits viermal für den Oscar nominiert, darunter dreimal als Regisseur. Seine erste Nominierung erhielt er für Thelma & Louise, die beiden anderen für Gladiator und Black Hawk Down. Als Produzent von Der Marsianer - Rettet Mark Watney erhielt er für dessen Bester Film-Nominierung seine persönliche vierte Nominierung.

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Doch Scotts Karriere hat noch lange kein Ende in Aussicht, allein in der aktuellen Dekade hat der Regisseur bereits vier Filme in die Kinos gebracht und dieses Jahr erscheint sein fünfter. Danach wagt sich Scott an die Neuverfilmung einer der größten Abenteuergeschichten aller Zeiten.

Wann startet Scotts nächster Film?

Fans von Ridley Scott müssen gar nicht mehr lange auf seinen nächsten Film Das Ende der Sterne warten, da dieser schon am 27. August in den deutschen Kinos starten wird. Der Film protzt mit einer absoluten Star-Besetzung rund um Jacob Elordi, Margaret Qualley und Josh Brolin.