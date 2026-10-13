Er war Walter White Jr.: Breaking Bad-Star RJ Mitte ist tot

Der Schauspieler RJ Mitte ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Er war für seine Rolle als Walter Whites Sohn in der Hit-Serie Breaking Bad bekannt.

RJ Mitte ist tot. Die Nachricht wurde in der vergangenen Nacht von einem Vertreter des Schauspielers gegenüber der Presse mitgeteilt. Mitte wurde 34 Jahre alt.

Der Schauspieler wurde für seine Rolle als Walter White Jr., dem Sohn des von Bryan Cranston gespielten Protagonisten in der Erfolgsserie Breaking Bad bekannt. Mitte lebte wie seine Serienrolle mit zerebraler Kinderlähmung und wurde für seine Darstellung und die damit einhergehende Sichtbarkeit der Behinderung gefeiert. Auch privat setzte sich Mitte für die Rechte von Menschen mit Behinderung ein.

RJ Mitte im Alter von 34 Jahren gestorben: Die Todesursache war Suizid

Ein Vertreter verkündete in einer Stellungnahme gegenüber TMZ den Tod des Schauspielers, welcher sich am 12. Oktober 2026 um 12:50 Uhr lokaler Zeit in RJ Mittes Zuhause in Brownsville, Texas ereignet habe:

Mit tiefer Trauer teilen wir das tragische Ableben des geliebten Schauspielers, Philantropen und leidenschaftlichen Verfechters von Behindertenrechten RJ Mitte mit. Schöpfend aus seiner eigenen Erfahrung mit zerebraler Kinderlähmung verlieh Mitte der Rolle Authentizität und baute eine Plattform für die Bewusstseinsbildung und Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf.

Mittlerweile ist auch die Todesursache des 34-Jährigen bekannt. Wie unter anderem Variety berichtet, habe ein Vertreter des Schauspielers diese als Suizid bestätigt.

Mehr als Breaking Bad: Das Leben von RJ Mitte

RJ Mitte wurde wurde 1992 in Jackson, Mississippi geboren. Bei seiner Geburt erlitt er einen Hirnschaden, woraufhin er im Alter von 3 Jahren mit zerebraler Kinderlähmung diagnostiziert wurde. Mitte wurde adoptiert und zog mit seiner Familie nach Los Angeles, wo er durch seine jüngere Schwester Lacianne Carriere Angebote für Film- und Serienprojekte erhielt.

Eine seiner ersten Nebenrollen hatte er in der Disney-Serie Hannah Montana im Jahr 2007, bevor er 2008 als Walter White Jr. in Breaking Bad besetzt wurde. Mitte war in allen fünf Staffeln der AMC-Serie zu sehen und wurde für seine Darstellung in Hollywood gefeiert.

Nach Breaking Bad hatte Mitte mehrere Rollen in Serien und Filmen, darunter als Mind Master in der Netflix-Superheldenserie The Guardians of Justice sowie The Recall, The Oak Room und Switched at Birth. Erst vor wenigen Tagen befand sich Mitte noch auf der Pressetour für seinen neuen Film Talking to Strangers und trat in mehreren Podcasts auf.

Mitte war Botschafter für die Organisation United Cerebral Palsy and Shriners Chrildren's und Präsident seiner eigenen Wohltätigkeitsorganisation Mitte Foundation, die mehrere philantropische Belange unterstützte und gegen die Stigmatisierung von Menschen mit Behinderungen kämpfte.

Seit 2018 war der Schauspieler mit seiner Partnerin Kennedy Suarez liiert, mit der er sich 2025 verlobte.

Wenn ihr euch in einer akuten Krise befindet, dann solltet ihr euch unverzüglich ärztliche und psychotherapeutische Hilfe holen. Bitte wendet euch an die nächste psychiatrische Klinik oder den Notarzt unter 112. Ihr erreicht die Telefonseelsorge rund um die Uhr und kostenfrei unter 0800-111 0 111 oder 0800-111 0 222.