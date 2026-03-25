"Er war wirklich nicht nett": 20 Jahre später hat der Regisseur vom Abenteuer-Klassiker Pakt der Wölfe immer noch schlechte Erinnerungen an diese Filmlegende

Seine Helden zu treffen, ist nicht immer ein Segen. Davon kann auch Pakt der Wölfe-Regisseur Christophe Gans ein Lied singen, nachdem er einem seiner großen Vorbilder begegnet war.

Regielegende Brian De Palma hat mit Filmen wie Scarface und Carrie - Des Satans jüngste Tochter zahlreiche Genre-Klassiker abgeliefert. Das inspirierte auch seinen französischen Kollegen Christophe Gans, den man für den stylischen Abenteuerfilm Pakt der Wölfe und zwei Teile der Silent Hill-Horror-Reihe kennt. Als er sein Idol jedoch in Person traf, machte er leider keine allzu positive Erfahrung.

Pakt der Wölfe-Regisseur Christophe Gans war enttäuscht von Brian De Palma

Gans war vor allem Fan von De Palmas Musikfilm Phantom of the Paradise, der sein Leben für immer veränderte, wie er sich 2022 im Interview mit Paris Match erinnerte. Als er seinen legendären Kollegen dann traf, verflog die Freude aber ganz schnell, wie er im Februar dieses Jahres gegenüber Tribune de Lyon offenbarte.

Vielleicht ist es Schüchternheit, ich habe bemerkt, dass er lispelt, aber er war wirklich nicht nett. Weder, als ich ihn interviewte, noch beim Schnitt des ersten Silent Hill-Films im Studio.

Immerhin fand Christophe Gans in den 2000ern im Regisseur von Pans Labyrinth und dem jüngsten Frankenstein einen Verbündeten, zu dem er während dieser Zeit eine Verbindung aufbauen konnte.

Wir haben ständig mit Guillermo del Toro gesprochen, der seinen Film Pans Labyrinth nebenan schnitt. Er war absolut bezaubernd, seine Leidenschaft für das Kino zu teilen, wir gingen oft zusammen essen. Brian De Palma arbeitete zu der Zeit an The Black Dahlia und hat uns komplett ignoriert [lacht]. Aber das schmälert nicht seine Verdienste als Filmemacher, allein schon wegen Blow out.

Gans' Bewunderung für sein Idol De Palma hat die schlechte Erfahrung bei den Treffen also keinen zu großen Abbruch getan. Vielleicht kann er auch einfach den Künstler von der Kunst trennen.

Was steht als Nächstes bei Brian De Palma und Christophe Gans auf dem Plan?

Den 85-jährigen Brian De Palma haben viele längst im Ruhestand vermutet. Vor einigen Wochen kam jedoch heraus, dass er mit Sweet Vengeance ein weiteres Rachedrama verwirklich will, das sich unter anderem mit der True-Crime-Thematik befasst. Christophe Gans ist erst 66 Jahre alt und will mit Fatal Frame nach wie vor ein weiteres japanisches Horror-Videospiel verfilmen, zu dem es auch schon ein Drehbuch geben soll.

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