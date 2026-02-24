Er wurde mit nur einem Wort zur Horror-Ikone: Das macht der kleine Junge aus Shining heute

Mit sechs Jahren hatte er bereits den Höhepunkt seiner Schauspielkarriere erreicht. Danach hat er sich schnell vom Showbusiness abgewendet und eine andere Karriere verfolgt.

Kinder in Horrorfilmen gehören wohl zu den gruseligsten Elementen des Genres. In The Shining bekamen wir mit den Zwillingen (Lisa und Louise Burns) einen absoluten Klassiker. Und Daniel Torrance (Danny Lloyd) wurde ebenfalls ikonisch. Für alle drei Kinderdarsteller endete mit The Shining allerdings die Schauspielkarriere auch gleich wieder. Sie reihen sich in die Liste der Kinderstars ein, die im Anschluss völlig normale Jobs haben.

Die Shining-Kinder konnten nach dem Film keine Karriere darauf aufbauen

Die Burns-Zwillinge waren zwölf Jahre alt, als sie in The Shining mitspielten. Zuvor hatten sie bereits in einer kurzlebigen Fernsehserie mitgespielt und hätten danach auch ihre schauspielerische Tätigkeit weiter ausgeführt. Nach dem Erfolg von The Shining gab es jedoch keine Gelegenheiten mehr.

Wie Slashfilm berichtete, wurden sie sogar an der London's Royal Academy of Dramatic Art abgelehnt, weil sie bereits professionelle Schauspielerinnen waren. Heute arbeitet Louise als Wissenschaftlerin und Lisa als Anwältin.

Für Danny Lloyd ging es nach The Shining auch nicht mehr weiter. The Guardian führte bereits 2017 ein Interview mit dem Kinderstar. Dabei erklärte Lloyd, dass sein Vater ihn bei dem Casting anmeldete, da keine Schauspielerfahrung notwendig war und Lloyd ohnehin ständig Aufmerksamkeit suchte. Für den Jungen erschien die Aussage eher als Witz, doch dann wurde er tatsächlich ausgewählt.

Lloyd nahm danach an weiteren Castings teil, doch hatte er damit keinen wirklichen Erfolg. Irgendwann entschied er sich, aufzuhören, weil es ihn langweilte. Seine Eltern unterstützten die Entscheidung und er führte ein normales Leben, ohne etwas bereuen zu müssen.

Danny Lloyd ist heute Professor, doch er kehrte noch einmal zum Shining-Franchise zurück

Lloyd beendete die Schule und studierte. 2004 wurde er Professor für Biologie am Elizabethtown Community College in Kentucky. Wenn man ihn heute sieht, würde man wohl kaum vermuten, dass er einmal ein Kinderstar in einem Horrorfilm war.

Eine Rückkehr zu Shining gab es 2019 dennoch. In Mike Flanagans Fortsetzung Doctor Sleeps Erwachen wurde seine Rolle neu besetzt. Im Sequel spielt Ewan McGregor den erwachsenen Daniel Torrance. Flanagan versuchte dennoch, auch den Original-Schauspieler an Bord zu haben.



Wie Flanagan Variety gegenüber verriet, schrieb er den heutigen Professor einfach über Twitter (heute X) an und fragte, ob er Lust auf einen Cameo in Doctor Sleep hätte.

[Lloyd] war hocherfreut, den Gastauftritt zu absolvieren. Er hatte sein dem Original nicht mehr gespielt. [...] Er kam für einen Tag zurück und wir waren begeistert, ihn dabei zu haben.

Im Film ist Lloyd als Vater bei einem Baseballspiel zu sehen. Dort kommentiert er in einem kurzen Moment das Spiel. Da er heute nicht in der Öffentlichkeit steht, ist er kaum wiederzuerkennen. Aber alle Fans dürften erfreut sein zu wissen, dass der Original-Danny auch bei der Fortsetzung im Film zu sehen ist.