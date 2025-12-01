Erdbeben an den Kinokassen: Der nächste Fantasy-Blockbuster schafft, was seit Jahren kein Hollywood-Film mehr geschafft hat

Erst letzte Woche sorgte ein großer Fantasy-Blockbuster für einen Geldregen an den Kinokassen. Diese Woche legt der nächste aufwendig produzierte Vertreter des Genres nach.

Während Superheld:innen schwächeln, übernehmen sprechende Tiere die Kinocharts. Nachdem Wicked: Teil 2 am vergangenen Wochenende einen bemerkenswerten Start für Universal hinlegen konnte, zieht nun Disney mit einem seiner größten Filme des Jahres nach: Zoomania 2. Das Fantasy-Abenteuer ist voll eingeschlagen.

Neun Jahre lang mussten Fans auf eine Fortsetzung der Geschichte von Hopps und Wilde warten. Jetzt ist das nächste Kapitel des kunterbunten Animationsspaßes eingetroffen und setzt sich sogleich an die Spitze der Kinocharts. 556 Millionen US-Dollar konnte Zoomania 2 zum Start weltweit einspielen – ein Rekordwert!

Zoomania 2: Der nächste Fantasy-Blockbuster hebt ab

Wie aus der Box-Office-Analyse des Hollywood Reporter hervorgeht, haben wir es hier mit dem erfolgreichsten Start eines Animationsfilms in der Geschichte der bewegten Bilder zu tun. 156 Millionen US-Dollar stammen aus den USA, dem Heimatland des Films. 400 Millionen kamen über die internationalen Märkte rein.

Beachtlich ist, dass Zoomania 2 in China komplett durch die Decke gegangen ist, obwohl Hollywood-Filme dort zuletzt sehr zu kämpfen hatten. 272 Millionen US-Dollar des bisherigen Einspiels stammen aus China. Das markiert den zweitbeste Start einer US-Produktion nach Avengers: Endgame mit 300 Millionen US-Dollar.

Nachdem bereits der erste Teil auf globaler Ebene die Milliarden-Marke passierte, dürfte dies der Fortsetzung in Angesicht der Startzahlen ebenfalls gelingen. Damit hätte Disney nach dem Live-Action-Remake Lilo & Stitch seinen zweiten Milliarden-Hit 2025 sicher – und der nächste befindet sich bereits in den Startlöchern.

Es gibt noch einen Film, der Zoomania 2 schlagen könnte

In zwei Wochen erscheint mit Avatar: Fire and Ash die wohl größte Box-Office-Hoffnung des Jahres. 2,9 und 2,3 Milliarden US-Dollar konnten die beiden vorherigen Teile der Sci-Fi-Reihe von Blockbuster-Großmeister James Cameron (Terminator, Titanic) einspielen. Nun blickt Hollywood gespannt auf den Kinostart von Teil 3.

Zoomania 2 und Wicked: Teil 2 könnt ihr aktuell im Kino schauen.