Erdbeben an den Kinokassen: Neuer Fantasy-Blockbuster bricht am ersten Wochenende gleich 2 Rekorde

Wicked 2 hat übers Wochenende die weltweiten Kinos erreicht und ließ dort massiv die Kassen klingeln. Das Fantasy-Finale konnte gleich mehrere Rekorde brechen.

Ende 2024 erreichte der erste Teil der Musical-Adaption Wicked die weltweiten Lichtspielhäuser und löste dort einen regelrechten Hype aus. Nicht nur konnte der Fantasyfilm über 750 Millionen US-Dollar einspielen, auch außerhalb der Kinosäle war das Hexen-Epos mit Cynthia Erivo und Ariana Grande wegen seiner viel besprochenen Pressetour in aller Munde.

Kein Wunder, dass zahlreiche Fans sehnsüchtig auf die Fortsetzung gewartet haben, die als Wicked: Teil 2 letzte Woche endlich auf der großen Leinwand gestartet ist. Übers Wochenende zog der Film nun bereits Millionen von Menschen zurück in die Kinos – und konnte gleich zwei Rekorde brechen.

Fantasy-Finale Wicked 2 erreicht zwei Meilensteine an den Kinokassen

Wie Variety berichtet, konnte Wicked 2 noch vor dem offiziellen Kinostart bereits mit extrem starken Previews starten. Der Fantasy-Kracher generierte dort bereits 30,8 Millionen US-Dollar, was ihn unter die Top 10 der Filme mit den erfolgreichsten Previews aller Zeiten katapultierte.

Am Starttag konnte Wicked 2 dann nochmal eine Schippe drauflegen und nahm in den USA rund 68,6 Millionen US-Dollar ein. Damit hat die Musical-Adaption in den USA das stärkste Opening des Jahres an den Kinokassen hingelegt und übertrifft sogar Filme wie Lilo & Stitch, Ein Minecraft Film oder Jurassic World 4: Die Wiedergeburt. Rekord Nummer eins ist damit erreicht.

Auf weltweiter Ebene konnte der Film übers gesamte Startwochenende schließlich sogar noch die starken Prognosen überbieten, die den Film bei einem Einspielergebnis von etwa 200 Millionen US-Dollar eingeordnet hatten. Tatsächlich spielte das Fantasy-Finale über 226 Millionen ein und erlangte damit Rekord Nummer zwei: das beste Startwochenende für eine Broadway-Verfilmung aller Zeiten.

Der erste Teil hatte es am Startwochenende bereits auf ein beachtliches Einspielergebnis von 164 Millionen gebracht. So dürfen wir gespannt sein, ob Wicked 2 seinen Vorgänger während des gesamten Kinolaufs weiter überbieten wird. Wicked kam insgesamt auf über 750 Millionen US-Dollar.

Wie läuft der Fantasy-Kracher Wicked 2 in Deutschland?

Laut Inside Kino schaffte es der Fantasy-Blockbuster auch in Deutschland auf Platz 1 der Kino-Charts. Dort zog es 285.000 Menschen in die Kinos, was ein Einspielergebnis von etwa 4,1 Millionen US-Dollar ausmachte.

Während Wicked 2 die Kinokassen gehörig klingeln lässt, fallen die Kritiken zur Fantasy-Fortsetzung überraschend gemischt aus. Bei Rotten Tomatoes kommt der Film auf ein Tomatometer von 70 Prozent positiver Kritiken gegen eine weitaus stärkere Publikumswertung von 95 Prozent. Der Vorgänger konnte beim Kritikendurchschnitt noch einen Prozentsatz von 88 erreichen.

Unseren Film-Check zu Wicked 2 könnt ihr hier nachlesen. Eine eigene Meinung könnt ihr euch aktuell im Kino bilden.

