Erdbeben in den Netflix-Charts: Monster Ed Gein ist nicht mehr Platz 1

Keine zwei Wochen konnte sich Monster: Die Geschichte von Ed Gein an der Spitze der Netflix-Charts halten. Jetzt gibt es eine neue Serie, die sich auf Platz 1 der beliebtesten Formate gesetzt hat.

Die anthologische Serienkiller-Serie Monster gehört zu den verlässlichsten Zugpferden von Netflix. War der Auftakt vor drei Jahren – Die Geschichte von Jeffrey Dahmer – ein Überraschungserfolg, wurde die Fortsetzung als riesiger Netflix-Blockbuster beworben. Das hat sich auch bei Runde Nummer 3 nicht geändert, namentlich Monster: Die Geschichte von Ed Gein.

Am 3. Oktober 2025 ging die 3. Staffel des Erfolgsformats bei Netflix an den Start und setzte sich innerhalb von 24 Stunden an die Spitze der Streaming-Charts. Dort wütete der titelgebende Serienkiller über eine Woche ohne ernsthafte Konkurrenz. Seit heute Morgen gibt es jedoch einen neuen Spitzenreiter unter den beliebtesten Serien in Deutschland.

Die Monster-Ära bei Netflix ist vorbei: Die neue Serie Boots stößt Serienkiller Ed Gein vom Thron

An die Stelle von Monster: Die Geschichte von Ed Gein tritt nun Boots. Hierbei handelt es sich um einen Neustart aus der vergangenen Woche. Seit dem 9. Oktober 2025 befinden sich alle acht Episoden der 1. Staffel bei Netflix. Die Serie ist in ihren gröbsten Zügen zwischen Drama und Komödie einzuordnen. Der Schauplatz: das Militär.

Hier könnt ihr den Trailer zu Boots schauen:

Boots - S01 Trailer (English) HD

Boots basiert auf den Memoiren The Pink Marine von Greg Copes und erzählt die Geschichte von Cameron Cope (Miles Heizer), der sich in den 1990er Jahren gemeinsam mit seinem besten Freund Ray McAffey (Liam Oh) der US-Armee anschließt. Was jedoch niemand weiß: Cameron ist schwul – ein heikles Theme in dieser Umgebung.

Boots nähert sich seiner Hauptfigur mit sehr viel Feingefühl und Empathie, aber auch jeder Menge Humor vor dem Militärhintergrund an. Diese Mischung kommt bei der Kritik gut an. Bei Metacritic verzeichnet Boots aktuell im Durchschnitt 73 von 100 Punkten bei 18 eingetragenen Kritiken. Nina Starner schreibt für Looper :

Letztendlich hat Boots alles, was eine großartige Serie ausmacht: ein solides Konzept, eine großartige Besetzung und einen legendären Produzenten wie Norman Lear. Die Serie hebt sich jedoch durch ihre emotionale und dennoch humorvolle Herangehensweise an ein zugegebenermaßen ernstes Thema deutlich von anderen ab.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 14. Oktober 2025)

Nicht nur Boots und Ed Gein: Der Oktober hat viele weitere Serien-Highlights bei Netflix zu bieten

Nun dürfen wir gespannt sein, wie lange sich Boots an der Spitze der Netflix-Charts halten kann. Wenn ihr darüber hinaus auf der Suche nach Serienempfehlungen seid, sei euch unsere Oktoberübersicht in der neuen Streamgestöber-Folge empfohlen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Podcast-Folge verraten wir euch 15 Serien-Highlights im Oktober 2025. Dazu gehört u.a. der The Witcher-Einstand von Liam Hemsworth als neuer Geralt von Riva sowie die Prequel-Serie zu den ES-Filmen mit Bill Skarsgård als Pennywise.