Erdbeben in den Netflix-Charts: Stranger Things schon von Platz 1 gestürzt

Das neue Jahr hat Bewegung in die Netflix-Charts gebracht. Überflieger Stranger Things wurde von einer Krimi-Serie von Platz 1 verdrängt, die zu einem großen Universum gehört.

Am 1. Januar wurde das große Stranger Things-Finale bei Netflix veröffentlicht und führte direkt zu einem Server-Absturz. Die meisten Fans haben direkt losgestreamt, sodass die Zahlen wenige Tage später schon wieder nachlassen. Denn nun hat die Krimi-Serie Suche mich nicht den Netflix-Hit vom Thron gestoßen. Ganz überraschend scheint das nicht, denn die 8-teilige Serie gehört zum Universum von Autor Harlan Coben, dessen Werke seit einigen Jahren erfolgreich adaptiert werden.

Beliebte Krimi-Serie bei Netflix: Ein Vater sucht seine Tochter

In Suche mich nicht ist der Titel Programm, denn Paige (Ellie de Lange) verschwindet und möchte nicht gefunden werden. Doch ihr Vater Simon Greene (James Nesbitt) ist besorgt um seine älteste Tochter und macht sich sofort auf die Suche. Als er sie aufspürt, ist sie nicht wiederzuerkennen.

Verletzt und vollgepumpt mit Drogen will er sie nach Hause bringen, doch das Wiedersehen eskaliert und Paige ergreift erneut die Flucht. Um sie zu retten, muss er in die Unterwelt absteigen und gefährliche Geheimnisse aufdecken, die seine ganze Familie zerreißen könnten.

Auch interessant: Stranger Things macht es sich im Finale zu einfach: 128 Minuten ohne Risiko

Suche mich nicht gehört zu einer von 14 geplanten Netflix-Adaptionen

Suche mich nicht gehört zum stetig wachsenden Krimi-Universum von Bestsellerautor Harlan Coben. Seit 2006 werden seine Werke für Amazon Prime, Sky und Netflix verfilmt. Mit Letzterem hat Coben seit 2018 einen Exklusivvertrag über 14 Titel abgeschlossen, darunter Hits wie Ich schweige für dich, Sie sehen dich und Ich vermisse dich. Suche mich nicht ist die elfte Adaption, bleiben Fans also noch mindestens drei spannende Krimi-Serien.

Das sind die aktuellen Netflix-Serien-Charts

Alle Coben-Adaptionen folgen zwar eigenständigen Geschichten, teilen aber zentrale Themen wie verschwundene Personen, dunkle Familiengeheimnisse und die Frage, wie gut wir die Menschen um uns herum wirklich kennen. So wird trotz unabhängiger Geschichten Cobens Handschrift deutlich, die sich auch in den vielen Verstrickungen zeigt, die für Spannung sorgen.