Erdbeben in den Netflix-Charts: Thriller-Hit Absentia ist nicht mehr auf Platz 1

Nach der Rückkehr einer der größten Netflix-Serien aller Zeiten ist klar, wer der neue Spitzenreiter in den Charts des Streamers ist. Der bisherige Platz 1 muss sich direkt geschlagen geben.

Seit gestern ist bei Netflix das Ende einer Ära angebrochen. Über drei Jahre mussten Fans auf das große Finale des Serien-Hits Stranger Things warten, jetzt sind schon mal die ersten vier Folgen der 5. Staffel bei dem Streaming-Dienst erschienen. Der Auftakt des Endes hat bei Netflix nicht nur einen Systemcrash ausgelöst, sondern wenig überraschend direkt den bisherigen Charts-Spitzenreiter Absentia von Platz 1 der Serien-Top-10 gestoßen.

Neu bei Netflix und sofort Platz 1: Stranger Things Staffel 5 ist gestartet

Die finalen Stranger Things-Folgen setzen mit einem Zeitsprung eineinhalb Jahre nach den Staffel 4-Ereignissen ein. Die offizielle Netflix-Synopsis zur Handlung von Season 5 lautet so:

Im Herbst 1987 ist Hawkins von den geöffneten Rissen verwundet und unsere Held:innen sind in einem einzigen Ziel vereint: Vecna zu finden und zu töten. Doch er ist verschwunden – sein Aufenthaltsort und seine Pläne sind unbekannt. Ihre Mission noch komplizierter machend, hat die Regierung die Stadt einer militärischen Quarantäne unterzogen und ihre Jagd nach Eleven intensiviert, was diese zurück in ihr Versteck zwingt.

Als das Jubiläum von Wills Verschwinden naht, naht auch schwere und bekannte Furcht. Der finale Kampf steht bevor – und mit ihm eine Dunkelheit, die noch stärker und tödlicher ist als alles, was sie jemals zuvor erleben mussten. Um diesen Albtraum zu beenden, müssen sie alle – die komplette Bande – zusammenstehen, ein letztes Mal.

Schaut hier noch einen Trailer zum Stranger Things-Finale:

Stranger Things - S05 Trailer 2 (Deutsch) HD

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 28. November 2025):

Nach den ersten vier Folgen des Stranger Things-Finales sieht der weitere Veröffentlichungsrhythmus der letzten Episoden wie folgt aus:

Teil 2 (Folge 5 - 7): 26. Dezember 2025 , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 3 (Folge 8): 1. Januar 2026, 2:00 Uhr morgens

