Erdbeben in den Netflix-Charts: Thriller-Hit verliert nach 3 Wochen (!) Platz 1 an eine Serie, die kaum jemand erwartet hat

Zeitenwende in den Serien-Charts auf Netflix: Der Thriller-Hit His & Hers verliert Platz 1 an ein Sportdrama, das für viele aus dem Nichts kam.

Es war das wohl größte Netflix-Phänomen des bisherigen Jahres: Die packende Thriller-Serie His & Hers über eine Mordserie in einer Kleinstadt dominierte die Charts seit dem 9. Januar auf Platz 1. Nach knapp drei Wochen ist jetzt aber ein Wechsel angesagt: Die Sportromanze Finding Her Edge hat den Thron errungen.

Hat Thriller-Phänomen auf Netflix verdrängt: Darum geht's in Finding Her Edge

Finding Her Edge dreht sich um die Eiskunstläuferin Adrianna (Madelyn Keys), die dem Wettkampfsport nach dem Bruch mit ihrem Partner Freddie (Olly Atkins) den Rücken gekehrt hat. Aber als die Eisbahn ihrer Familie vor dem Untergang steht, greift sie erneut zu den Kufen.

Schaut hier den englischen Trailer zu Finding Her Edge:

Finding Her Edge - S01 Trailer (English) HD

In dem talentierten, aber arroganten Brayden (Cale Ambrozic) findet sie einen vielversprechenden neuen Partner, den sie für PR-Zwecke als ihren Geliebten ausgibt. Als sie aber auf Freddie und die neue Frau an seiner Seite trifft, liegen gefährliche Spannungen in der Luft. Insbesondere, da sie für Brayden bald mehr als nur professionellen Respekt empfindet.

Warum hat Finding Her Edge Platz 1 der Charts erobert? Die Mischung aus gnadenlosem Wettkampf und fesselnder Romantik ist für viele Netflix-Zuschauende sicherlich ansprechend. Möglicherweise spielt aber auch das globale Phänomen Heated Rivalry eine Rolle: Mit dem queeren Sportsdrama, das erst in Kürze in Deutschland erscheint, teilt sich der Netflix-Hit zumindest den Schauplatz der Eisbahn.

So sehen die Netflix-Charts aktuell aus (Stand 27. Januar):

